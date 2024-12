Gianluca Scamacca si sposa: a Natale la proposta di matrimonio a Flaminia Apolloni

Bergamo, 26 dicembre 2024 – "È te che ho sempre voluto. Ora e per sempre!”. La notte di Natale ha portato, in casa dell’Atalanta, un antipasto di fiori d’arancio. Perché Gianluca Scamacca, 25enne attaccante della Dea, ha chiesto la mano della storica fidanzata Flaminia Apolloni, romanda anche lei, classe 1988.

Un colpo di scena degno di un film, come anche la location scelta per il tradizionale inginocchiamento con anello in mano, di fronte a Castel Sant’Angelo a Roma. Il bomber infatti quest’estate era stato al centro di gossip roventi per il presunto tradimento (mai confermato ma nemmeno smentito) ai danni di Apolloni con Angela Nasti, 25 anni anche lei, napoletana, influencer sorella della più “famosa” Chiara Nasti, moglie di Mattia Zaccagni. Evidentemente la storia con Nasti è stata solo una parentesi, e come nel più classico dei cliché Scamacca è tornato dal vecchio amore, ribadendo “è te che ho sempre voluto”. A suggellare questa affermazione, un anello e una proposta di matrimonio.

Per il numero 90 dell’Atalanta un momento d’oro in amore, in attesa di tornare protagonista in campo dopo l’infortunio al crociato. Ma chi è Flaminia Apolloni? Romana, laureata in Scienze politiche e relazioni internazionali, con un Master in Criminologia, lavora come responsabile commerciale per un’azienda che organizza eventi.