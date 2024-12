Irama con i City Angels la notte di Natale: vestiti caldi e sorrisi per i senzatetto di Milano

Milano, 26 dicembre 2024 – "Ovunque sarai” cantava al festival di Sanremo 2022, Irama. E lui ha scelto di essere, la notte di Natale, lì dove in genere non è nessuno: con gli ultimi, in strada tra i senza tetto del centro di Milano. A raccontarlo è un simpatico video pubblicato sui social dei City Angels, l’associazione di volontariato fondata nel 1994 a Milano da Mario Furlan che aiuta chi vive per strada.

“Abbiamo trascorso una bellissima notte di Natale sulle strade di Milano , ad aiutare i senzatetto, con il cantante Irama, la cantante Elena Rose e l’amico Alessandro. Tre belle persone, che ci hanno portato sacchi colmi di vestiti nuovi per i clochard. E che si sono fatte in quattro ad aiutare, con semplicità ed amore".

Tra i clochard incontrati, anche Valentino, che tra i suoi talenti vanta anche il saper cantare e che ha voluto approfittare della presenza di due professionisti.