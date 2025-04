Addio alla nonna dei record. Giacomina aveva 107 anni

Giacomina Togni Armanni (foto), 107 anni, nelle scorse ore è morta nella sua casa di Gorzone di Darfo Boario Terme, in Valle Camonica. Era circondata dall’affetto della famiglia. Giacomina Togni, la donna più longeva della provincia di Brescia e una delle ultime ultracentenarie della Lombardia, è morta pochi giorni dopo aver festeggiato il suo 107° compleanno, lo scorso 13 marzo. Nata e cresciuta in Valcamonica, Giacomina ha vissuto una vita piena, segnata dal lavoro. In gioventù aveva tessuto reti a Montisola, per poi trasferirsi a Darfo, dove ha raccontato ai nipoti i ricordi della Seconda guerra mondiale e del boom turistico della località termale: un tempo meta d’elite del bresciano. Ha lavorato anche all’Olcese, diventando una figura ben conosciuta e amata nella comunità. Attualmente viveva con una figlia e una nipote, che con gli altri parenti la accudivano con affetto. I funerali si terranno oggi alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Gorzone. La camera ardente, allestita nella sala del commiato di via Del Sacco a Darfo, stamani aprirà alle 8. Giacomina lascia tre figli: Rosalia, Silvano e Nerina, oltre a numerosi nipoti e pronipoti. Mi.Pra.