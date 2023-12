Al via la stagione sciistica a Brescia: aperta da oggi Borno Skiarea

Borno (Brescia), 6 dicembre 2023 – Con il ritorno del bel tempo e dopo le abbondanti nevicate che hanno vestito di bianco il paesaggio bresciano, la stagione sciistica si appresta a ricominciare, per la gioia di appassionati di sci e snowboard. Già oggi, mercoledì 6 dicembre, la stazione di Borno Skiarea, che accoglie gli amanti degli sport invernali, apre l’80% del suo comprensorio con le rinomate piste di Pian d'Aprile, Direttissima, Ogne e il campo scuola. Non rimarrà da attendere a lungo per avere il piacere di scendere lungo i percorsi della più piccola stazione sciistica bresciana: Val Palot di Pisogne.

Le piste della Val Palot

La Val Palot si presenta perfettamente innevata, un paradiso per gli sciatori, tanto che numerose squadre nazionali da tutto il mondo scelgono questa località per i loro allenamenti anche grazie alla piste particolarmente tecniche. La stazione sciistica Val Palot si prepara, con il suo Team Valpalot Ski, ad accogliere le famiglie e i loro piccoli sciatori, protagonisti del progetto “Anche io posso imparare a sciare!”, giunto alla sesta edizione.

Il progetto, che inizia a dicembre, offre sei ore di lezione in due giornate, rivolte ai bambini dai 5 ai 10 anni, principianti che affrontano per la prima volta la magia delle piste. Il corso, completamente gratuito e disponibile per 100 bambini, avrà inizio il 9 dicembre, estendendosi su due fine settimana, quello del ponte dell’Immacolata e quello successivo. I giovani partecipanti saranno suddivisi in quattro gruppi, seguiti da maestri esperti, in un’esperienza resa possibile grazie alla collaborazione tra la società sciistica e il Comune di Pisogne.

Proprio poche settimane fa, il Comune ha approvato una nuova convenzione ventennale per la gestione delle piste, consolidando ulteriormente l’impegno nella promozione della montagna e nell’offerta di opportunità sciistiche per le famiglie della comunità. Apriranno nelle prossime settimane le piste del passo del Maniva, pronte a fornire nuovi servizi. Nel fine settimana si potrà godere dei rifugi al passo, che sono sempre operativi. Intanto il comprensorio Pontedilegno-Tonale si prepara agli eventi dei prossimi giorni: la zona è già disponibile da alcuni giorni per sciare su diverse piste.