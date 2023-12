Sci, si parte (in anticipo): in Valsassina e a Valtorta inizia la stagione. Già vendute 10mila tessere

Barzio (Lecco) – La stagione dello sci in Valsassina comincia con qualche giorno d’anticipo, ma a scartamento ridotto. Oggi ai Piani di Bobbio a Barzio aprono impianti di risalita e piste: gli sciatori avrebbero dovuto presentarsi già ieri ai cancelletti di partenza; a causa del maltempo il via libera alle discese è stato tuttavia posticipato di 24 ore, sebbene comunque sempre prima rispetto al solito. In passato infatti la stagione invernale nel comprensorio turistico valsassinese iniziava per il ponte di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata. Sempre a causa del maltempo non è stato inoltre possibile preparare e aprite tutte le piste.

"In questi ultimi giorni prima ha piovuto parecchio lungo tutto l’arco alpino fino a 2.200 metri di quota, poi è caduta parecchia neve – spiega Massimo Fossati, dirigente di Itb, Imprese turistiche barziesi, la società a cui è affidata la gestione dei Piani di Bobbio e Valtorta –. Era tutto pronto, ma abbiamo dovuto preparare e sistemare di nuovo le piste e verificarne le condizioni e non siamo riusciti per tutte. Comunque ci siamo".

Nonostante l’imprevisto e la stagione sia solo appena agli esordi, si preannuncia un’annata bianca da record: "Ancora prima di aprire abbiamo venduto oltre 10mila tessere, tra stagionali e giornalieri – conferma sempre Massimo Fossati -. Li abbiamo venduti online durante il Black friday. È stato incredibile, non ci aspettavamo una simile risposta positiva".

Ai Piani di Bobbio a Barzio, i prezzi per un giornaliero variano da un minimo di 15 euro ad un massimo di 44, a seconda di quando lo si acquista, dell’alta o bassa stagione e di dove, in biglietteria o online. In Valtorta, invece, si va dai 18 ai 36 euro. In mezzo ci sono skipass a tariffa oraria piuttosto che altre tariffe agevolate e sopra quelli a più giorni. In ogni caso conviene comprare le tessere online almeno 24 ore prima per pagare meno. "Contrariamente a quanto alcuni hanno detto, l’aumento dei prezzi rispetto alla precedente stagione è stato molto contenuto – prosegue il manager delle piste da sci -. Sono stati pari al 4%, tanto quanto il tasso d’inflazione. Per i piani di Bobbio a Barzio si parla di 2 euro e in Valtorta di 1 euro".