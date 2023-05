Brescia, gli eventi del weekend: una catena umana da Guinness, le auto d’epoca e la Fiera del Vino

Brescia – Questo fine settimana Brescia e il Bresciano ospiteranno moltissimi appuntamenti.

Si comincia con la catena umana di Viva Vittoria, che unirà Bergamo e Brescia. Quarantamila persone, dalle 11 alle 11.10, iniziando contemporaneamente dalla Piazza Vecchia di Bergamo e dalla Piazza Loggia di Brescia, si disporranno una accanto all’altra, intervallate da 40.000 strisce di maglia lunghe ciascuna un metro e mezzo, per unirsi sul ponte tra Sarnico e Paratico, confine delle due province.

Un evento straordinario, un flashmob unico e spettacolare, da Guinness dei primati, per tradurre il metro e mezzo di separazione imposto durante la pandemia in un metro e mezzo di presenza, vicinanza e partecipazione. La quota d’iscrizione per partecipare a 50 Miglia è a partire da 3 euro: l’intero ricavato sarà devoluto a favore di centri che seguono i giovani con problemi legati al periodo post-Covid. Per la zona di Bergamo, i destinatari saranno il Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare (CDCA), Casa di Cura dell'Istituto Palazzolo di Bergamo, e il Programma “Angelo Cocchi” che fa capo a Psichiatria 1 dell'Asst Bergamo Ovest di Treviglio. Per la zona di Brescia, i destinatari sarà Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASST Spedali Civili di Brescia.

Da non perdere i tanti eventi collaterali che si svolgeranno praticamente in ogni paese dove vi sarà la catena umana. A Clusane d’Iseo, per esempio, si potrà visitare il Castello del Carmagnola a cura dei volontari del Fai, vedere auto d’epoca, degustare pesce fritto a cura dell’associazione l’Ago di Clusane e vedere un’esposizione di graffiti. La sera di esibirà la banda cittadina. A Passirano, invece, dalle 10 alle 17 cantanti, musicisti e cantautori si alterneranno in vari luoghi del paese e delle frazioni, con punti ristoro in Oratorio e altre aree.

Sabato e domenica a Borgo Machetto a Desenzano del Garda si terrà il “Concorso d’Eleganza Borgo Machetto 2023”. Venticinque autovetture d’epoca ne saranno protagoniste: esemplari unici di quindici case automobilistiche tutte di provenienza italiana, sfileranno all’interno del Borgo e il pubblico di appassionati, ma anche di curiosi, le potrà ammirare. Sabato 27 maggio comincerà l’evento, ricco di sfaccettature sia per chi vi partecipa con la propria straordinaria autovettura, sia per il pubblico. Il Borgo aprirà le porte gratuitamente ai visitatori, che potranno osservare da vicinissimo alcune straordinarie rarità durante una piacevole camminata all’aperto. Nella mattinata di domenica 28 maggio, invece, ci sarà la sfilata delle auto, con un presentatore che ne descriverà ogni caratteristica.

Da questa sera torna, dopo 3 anni di stop forzato, la Fiera del Vino DOC Valentesi di Polpenazze del Garda e taglia il traguardo della 71esima edizione. Da oggi a lunedì 29 maggio il centro storico sarà teatro della rinomata manifestazione popolare all’insegna dei vini, dei sapori e delle tradizioni della Valentesi. Un appuntamento imperdibile per bresciani e non, una rassegna storica nata nel 1947 e giunta quest’anno alla settantunesima edizione. Rimasta ai box per tre anni a causa della pandemia di Coronavirus, torna quest’anno con 24 cantine espositrici e con oltre 200 etichette di degustazione che saranno “disponibili all’assaggio” lungo le strade del centro storico di Polpenazze del Garda. Sempre da stasera, ma a Esine in Valcamonica,si terrà, in piazza Mercato, “Maisenzavino”, con eventi, degustazioni e mercatini. Sarà l’occasione per approfondire la conoscenza dei vini camuni e del mais nero.