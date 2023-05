Week-end del 26, 27 e 28 maggio 2023: eventi, mostre e sagre. Cosa fare in Lombardia

Milano, 26 maggio 2023 – Pronti per un nuovo fine settimana? Ecco qualche idea su come trascorrere le giornate di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 maggio.

EVENTI IN CITTA’

La 24esima edizione de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, attraversa dal 23 maggio al 27 luglio, ben 23 città italiane in 7 diverse regioni, con oltre 60 incontri ed eventi e più di 200 ospiti italiani e internazionali provenienti da diverse discipline. Un’edizione che si preannuncia straordinaria e che conferma La Milanesiana come il più grande festival itinerante europeo che promuove il dialogo tra le arti, intrecciando Letteratura, Musica, Cinema, Scienza, Arte, Filosofia, Teatro, Diritto, Economia, Sport e, per il primo anno, Fumetto, creando riflessioni e approfondimenti. Il tema di questa 24esima edizione è RITORNI, ispirato dallo scrittore nigeriano, Ben Okri. Un tema-mondo per interpretare la cronaca attuale (chi lascia la propria terra sperando di non farci più ritorno, chi parte sognando di tornarci), che abbraccia anche altri nuclei tematici.

Tre giorni di film, musica, racconti e testimonianze per l’empowerment femminile e la lotta agli stereotipi di genere. Dal 26 al 28 maggio BASE ospita nei suoi spazi WeWorld Festival, evento sulla condizione delle donne in Italia e nel mondo. Nomi di spicco del panorama femminista italiano parteciperanno in veste di relatrici per esaminare il ruolo della donna declinato nelle mille sfaccettature della vita quotidiana e del percorso evolutivo dell’essere umano: il consenso, l’economia, la maternità, il femminismo, l’adolescenza e molto altro.

In occasione del suo quinto compleanno,Iliad, l’operatore che dal 2018 ha rivoluzionato il mercato italiano delle telecomunicazioni con offerte chiare e trasparenti, ha deciso di celebrare in grande stile i valori che caratterizzano il brand. iliadLAND apre le sue porte a grandi e piccini presso RIDE Milano, offrendo uno spazio interamente dedicato alla leggerezza e al divertimento tra giochi, dj set, food & drink e tante occasioni per scoprire le offerte chiare e trasparenti della compagnia. Aperto a tutti e a ingresso gratuito, iliadLAND si terrà nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 maggio.

Sabato 27 maggio, alle 11, le guide del Fondo Ambiente Italiano partiranno per accompagnare turisti e curiosi in un tour nei dintorni dell’incantevole dimora novecentesca Villa Necchi Campiglio, agganciando gli avvenimenti di due secoli di storia di Milano alle architetture del quartiere di Porta Venezia. Art Nouveau, Liberty, Decò, l’itinerario del FAI vi darà la possibilità di scoprire caratteristiche e curiosità di ciascuno contestualizzandole nella trama storica della città.

EVENTI IN PROVINCIA

Venerdì 26 e sabato 27 maggio 2023 il Castello Visconteo di Binasco, con ingresso da via Matteotti, torna a vivere le atmosfere medievali con la nona edizione della manifestazione Medioevo a Binasco. L'evento inizia venerdì 26 maggio con l'apertura, dalle 19, della locanda con griglia e intrattenimenti in piazza davanti al castello. Alle 20 nel cortile del Castello Visconteo si tiene poi la cena medievale (costo 35 euro previa prenotazione via email) in un'atmosfera fuori dal tempo, con tanto di accampamento notturno degli armigeri con allestimenti e tende medievali. Nella giornata di sabato 27 maggio, a partire dalle 10, Medioevo a Binasco entra nel vivo con un susseguirsi di esibizioni e intrattenimenti: scherma, falconeria, danze, bancarelle, acrobati e sbandieratori. La serata è dedicata al corteo storico, con i personaggi della corte di Filippo maria Visconti e Beatrice di Tenda: l'anticipazione del corteo è fissata per le ore 18.00, mentre il corteo storico vero e proprio si svolge alle ore 21.00. A seguire, spettacolo Medieval War Music in piazza. Per tutta la giornata di sabato 27 maggio è attiva la locanda della Pro Loco di Binasco, con gustose proposte.

Domenica 28 maggio, a Legnano, mostra mercato del disco e cd per hobbisti, presso il Salice situato in Via dei Salici 9. Manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Rock Paradise, dall'Associazione Comitato Laboratorio di Quartiere Mazzafame, da Il Salice e dal Circolo S. Teresa Mazzafame. Parteciperanno espositori con migliaia di dischi in vinile, cd, dvd. Ampio parcheggio gratuito all’esterno della struttura. Ingresso gratuito.

E’ il week-end del Palio di Legnano. Venerdì 26 maggio Memorial Favari noto come “Provaccia” è una corsa a pelo con lo stesso regolamento del Palio riservata a giovani fantini emergenti. Domenica 28 maggio, alle 10.30 in piazza San Magno la Messa sul Carroccio, seguita dalla Investitura religiosa dei Capitani del Palio e dalle benedizione dei cavalli e dei fantini che correranno il Palio. Alle 15 in piazza Carroccio ci sarà la partenza della sfilata storica: oltre 1000 figuranti in abiti che riproducono fedelmente gli originali del XII secolo. Della sfilata fanno parte anche il Carroccio, trainato da sei buoi bianchi e la Compagnia della Morte, guidata dal leggendario Alberto da Giussano, che rappresenta il gruppo di armati che nella Battaglia del 29 maggio 1176 difesero strenuamente il Carroccio. Alle 16 al Campo del Palio (Campo sportivo G. Mari) sfilata storica, onori al Carroccio, carica della Compagnia della Morte e Palio delle Contrade.

MERCATINI

Il Tempio del Futuro Perduto ospita nel suo giardino Remira Market, vivace mercato di abbigliamento e accessori dove il mantra è “make second hand your first chioce”. Appuntamento il 28 maggio dalle 10 all’ora del tramonto.

Da venerdì 26 a domenica 28 maggio 2023, il chiostro del Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano ospita la 25^ edizione di Chiostro in Fiera, la mostra mercato, a ingresso gratuito, di alto artigianato nata col fine di raccogliere fondi da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei progetti culturali e didattici del Museo, che ha recentemente ottenuto la qualifica di Fiera Regionale. Chiostro in fiera accoglie gli artigiani-artisti; tra di essi, il fotografo Angelo Cremonesi che propone i suoi scatti in bianco e nero che ritraggono alcuni scorci suggestivi della Milano degli anni ‘60, oppure Giorgio Tura che crea paesaggi con la tecnica del collage o Diletta Mazzoni che dipinge ad acquerello su carta o su complementi di arredo in legno e realizza tessuti originali stampati dai suoi disegni. Come da tradizione, l’enogastronomia sarà presente a Chiostro in Fiera, con eccellenze quali l’olio EVO biologio abruzzese, i tortelli e la pasta fresca di Modena fatta a mano, i formaggi tipici lombardi, il cioccolato di Modica. L’area verde del Chiostro si trasformerà in un piacevole giardino dove trascorrere momenti di relax, e degustare aperitivi e colazioni, a cura dello staff del Bistrot del Chiostro.

Il Mercatone dell'Antiquariato è una mostra mercato a cura dell'Associazione Naviglio Grande. Domenica 28 maggio dalle 8.30 alle 18.30 da viale Gorizia al ponte di via Valenza sono presenti quasi 400 espositori prevalentemente di antiquariato, con due vie, via Corsico e via Paoli, dedicate al vintage di qualità.

FOOD, DRINK e SAGRE

La Triennale di Milano si guadagna il suo spazio in questo weekend di iniziative imperdibili promuovendo “Il Cibo a Regola d’Arte”, una manifestazione che dal 26 al 28 maggio vi permetterà di partecipare a workshop e discussioni a tema enogastronomico, affiancati da esperti in materia.

Anche nel 2023 torna il World Aperitivo Day, format realizzato da Mww Group, e in occasione della sua seconda edizione si amplia e si evolve nell'Aperitivo Festival: tre giornate dedicate al rito più amato dagli italiani, ospitate da venerdì 26 a domenica 28 maggio negli spazi del Nhow Hotel (via Tortona 35) e in diverse location della città di Milano con l’obiettivo di valorizzare e promuovere questo momento conviviale, le eccellenze agroalimentari italiane e la creatività dei professionisti del settore, sensibilizzando sul consumo responsabile degli alcolici. Venerdì 26 maggio sono previsti di eventi e iniziative a tema in moltissimi locali italiani. Sono in programma tre giorni di tasting, masterclass e intrattenimento articolati in un itinerario di degustazione che prevede 20 esperienze di aperitivo ( con varie aree di intrattenimento e spazi dedicati a talk e masterclass) attraverso cui scoprire i migliori abbinamenti realizzati in collaborazione con i brand e i xonsorzi partner, ogni giorno, in due fasce orarie: dalle 11 alle 15 e dalle 17 alle 22. I biglietti per partecipare all'Aperitivo Festival 2023 hanno un costo di 35 euro. Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul sito ufficiale dell'Aperitivo Festival.

Tra le terrazze panoramiche di Milano ideali per un aperitivo c'è la Terrazza Martini. Peccato che sia normalmente chiusa al pubblico e che non capiti così spesso di potervi accedere. Una di queste occasioni è la serie di appuntamenti Pop Up Sundays, che consentono tutte le domeniche dal 7 maggio al 4 giugno 2023 di accedere all'iconico rooftop per vivere l'esperienza di un aperitivo firmato Martini, accompagnato dalla colonna sonora di Radio M2O. Organizzata da Taste Of Milano, l'iniziativa si svolge in occasione dei 160 anni del brand e prevede l'apertura di un temporary bar in cui è possibile godere della vista mozzafiato sulla città e gustare cocktail realizzati grazie alla collaborazione con cinque tra i migliori locali d’Italia. Per accedere ai sunset party sulla Terrazza Martini bisogna iscriversi alla guest list sul sito popupsundays.it, scegliere a quale appuntamento partecipare e prenotare il proprio tavolo con vista. Il palinsesto prevede Fabio Spinelli del Deus di Milano (domenica 28 maggio) e Matteo Zed del The Court di Roma (domenica 4 giugno). Ogni cocktail list, inoltre, è accompagnata da una proposta di food pairing strutturata ad hoc da sei top chef della scena culinaria nazionale: Roberto Okabe del Finger’s Garden di Milano (domenica 28 maggio) e Andrea Marroni del Dabass di Milano (domenica 4 giugno).

Domenica 28 maggio, nel centro storico di San Colombano al Lambro torna la tradizionale Festa delle Ciliegie. Anteprima di sabato 27 maggio nella Corte del Castello: apericena con dj-set dalle 18 e musica dal vivo dalle 21 con il concerto della 0382Band, tribute band di Max Pezzali e 883. Dalle 9 di domenica 28 maggio, e fino a tarda sera, il centro storico di San Colombano al Lambro ospita la giornata clou della festa delle ciliegie, con stand gastronomici e area food, mercatino degli hobbisti, esposizione di auto e area bimbi. Non manca la musica con il live acustico degli iBaio.

BAMBINI

BAM Circus, un evento dedicato alle famiglie che si terrà presso la Biblioteca degli Alberi di Milano dal 26 al 28 maggio. Non mancheranno le occasioni per far divertire i più piccoli, ma anche gli adulti. Nel programma: performing arts, musica, danza, pic-nic nel parco, e un’adrenalinica esibizione di Andrea Loreni, funambolo italiano che percorrerà un tragitto di 205m in equilibrio su una corda sospesa a 140m di altezza, tra il Bosco Verticale e l’Unicredit Tower.

MUSICA

Al Circolo Magnolia, dal 26 al 28 maggio si terrà la 17esima edizione del Mi Ami Festival, tre giorni di spensieratezza dedicati alla musica rap, pop e indie sui palchi psichedelici di uno dei principali poli della musica leggera di Milano. Chi partecipa? Coma Cose, Dargen D’amico, Fulminacci, Verdena, Villabanks e tanti altri. Inoltre, il team Magnolia ha organizzato anche una curiosa caccia al tesoro, per partecipare, scaricate il misterioso alfabeto “mirtillico” e divertitevi a decodificarlo.

Il 26 maggio, dalle 20:30, il Blue Note di Milano presenta la musica caraibica dell’Orquestra ConClave, un collettivo di musicisti latinoamericani con la passione per le piccantissime note dei diversi stili di Salsa. Non solo musica, in occasione della serata omaggio agli splendidi panorami di Cuba, il jazz club integrerà nel menù della cena una serie di piatti che richiamano colori, profumi e tradizioni dell’isola più festaiola del Golfo del Messico.

TEATRO

Dal 13 maggio al 10 giugno 2023 Atelier Teatro presenta una nuova edizione di Palchi Fioriti, la sessione primaverile del festival di teatro popolare Le mille e una piazza che visita i parchi e i giardini urbani delle periferie di Milano con spettacoli gratuiti adatti a un pubblico di tutte le età. Giunto quest'anno alla quarta edizione e dopo il successo dell'ultima edizione di Carnevale, Le mille e una piazza torna con 7 spettacoli e 2 concerti per celebrare la stagione della rinascita. Il festival Palchi fioriti ha come obiettivo il recupero della dimensione pubblica in cui ebbe origine il teatro: i classici greci e latini sono infatti i primi testi teatrali e sono nati per essere recitati all’aperto rivolgendosi a una società complessa e stratificata che rifletteva sui conflitti sociali mettendoli in scena. Sabato 27 maggio, ore 17.30, Giardino Oriana Fallaci (via Quadronno) - Pluto e Pace di Aristofane. Domenica 28 maggio, ore 11.00, Parco Ex Paolo Pini (via Ippocrate 45) - Le nuvole di Aristofane. Sabato 3 giugno, ore 17.30, Piazzale Selinunte - L’asino d’oro di Apuleio. Sabato 10 giugno ore 17.30, Parco delle memorie industriali (viale Toscana) - Le rane di Aristofane. Sabato 10 giugno, ore 21.00, Parco Trotter (via Giacosa) - Djembappel & Siradoncse in concerto

Appuntamento sabato 27 maggio alle 21 al TAM Teatro degli Arcimboldi di Milano con il Galà di Danza Classica e Contemporanea proposto da Accademia Ucraina di Balletto. Protagonista sarà Ramon Agnelli, giovane talento che si è formato presso l’Accademia Ucraina di Balletto ( e che ha partecipato all’edizione serale di Amici 2023).

Lo spettacolo itinerante del celebre Cirque du Soleil fa tappa a Milano dal 18 maggio al 26 giugno 2023, divertendo adulti e bambini con la storia di un viaggio straordinario dove realtà e immaginazione si avvicinano al punto di confondersi. Un mondo dove tutto è possibile a cui danno vita le prodezze acrobatiche di artisti provenienti da 25 paesi diversi. Per una serata di divertimento appuntamento in Piazzale Cuoco.

Dal 13 maggio al 10 giugno Atelier Teatro presenta una nuova edizione di Palchi Fioriti, la sessione primaverile del festival di teatro popolare Le mille e una piazza che visita i parchi e i giardini urbani delle periferie di Milano con spettacoli gratuiti adatti a un pubblico di tutte le età.

Angelo Pintus, campione indiscusso di incassi e presenze, torna al Teatro Manzoni di Milano col suo nuovo spettacolo dall’emblematico titolo Bau. L'appuntamento è dal 17 al 21 maggio (orari: feriali 20.45; domenica 15.30).

Dal 2 al 28 maggio presso la Sala A del Teatro Franco Parenti di Milano va in scena lo spettacolo Farà giorno, commedia in due atti di Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi interpretata da Antonello Fassari, Alvia Reale e Alberto Onofrietti, per la regia di Piero Maccarinelli (produzione Teatro Franco Parenti). Uno spettacolo intenso e allo stesso tempo ricco di humour. Uno spaccato di storia italiana attraverso tre generazioni: un partigiano deluso, una ex br ora volontaria e un giovane fascistello non convinto. Tutti hanno da insegnare e da imparare. Divertimento, dramma e commozione si avvicendano senza timori come nella vita reale.

MOSTRE E MUSEI

Dal 27 maggio al 27 giugno UNAHOTELS Cusani Milano ospita una mostra davvero diabolika: 26 opere originali di altrettanti artisti selezionati dal concorso d’Arte Contemporanea “In Arte... Diabolik - Eva Kant, una complice perfetta - 60° anniversario”. Ingresso libero, aperto tutti i giorni con orari continuato.

Fino al 30 luglio, presso il Mudec - Museo delle Culture di Milano è aperta al pubblico la mostra Dalí, Magritte, Man Ray e il Surrealismo: capolavori dal Museo Boijmans Van Beuningen, curata da Els Hoek, con la consulenza scientifica di Alessandro Nigro, in collaborazione con il Museo Boijmans Van Beuningen di Rotterdam. La mostra presenta 180 opere, tra dipinti, sculture, disegni, documenti, manufatti, tutti provenienti dalla collezione del museo Boijmans Van Beuningen, uno dei più importanti musei dei Paesi Bassi, in dialogo con alcune opere della Collezione Permanente del Museo delle Culture.

Dal 22 aprile al 4 ottobre, Palazzo Reale accoglie per la prima volta in Europa un’ampia monografica di una delle maggiori figure di spicco della scena artistica internazionale: Leandro Erlich. Artista argentino, nato a Buenos Aires nel 1973, Erlich crea grandi installazioni con cui il pubblico si relaziona e interagisce, diventando esso stesso l’opera d’arte. Le sue opere sono uniche e rappresentano un’assoluta novità nel mondo dell’arte e uniscono creatività, visione, emozione e divertimento: palazzi in cui ci si arrampica virtualmente, case sradicate e sospese in aria, ascensori che non portano da nessuna parte, scale mobili aggrovigliate come fossero fili di un gomitolo, sculture spiazzanti e surreali, video che sovvertono la normalità. Sono tutti elementi che raccontano qualcosa di ordinario in un contesto stra-ordinario, dove tutto è diverso da quello che sembra, dove si perde il senso della realtà e la percezione dello spazio.

Fino al 31 agosto 2023 il Teatro alla Scala di Milano e il Museo Teatrale celebrano Franco Zeffirelli a 100 anni dalla nascita (il grande regista nasceva a Firenze il 12 gennaio 1923) con la mostra Zeffirelli: gli anni alla Scala, a cura di Vittoria Crespi Morbio e arricchita da un documentario di Francesca Molteni.

A partire dal 21 aprile e fino a dicembre 2023, in occasione del centenario della Triennale di Milano, viene presentata all'Aeroporto di Milano Linate la mostra Triennale Milano 1923-2023, a cura di Marco Sammicheli: un racconto in pillole sui cento anni della Triennale che ripercorre anche la storia delle 23 edizioni della sua Esposizione Internazionale fino a oggi. La mostra si completa con un arredo di grande formato, la poltrona Joe, di Jonathan De Pas, Donato D’Urbino e Paolo Lomazzi nella sala delle partenze a ricordare l’artigianalità e l’esplorazione di nuovi mondi di cui il design milanese è da sempre ambasciatore.

Dal 5 aprile al 3 settembre è aperta al pubblico la mostra FuturLiberty, promossa da Comune di Milano – Cultura e realizzata dal Museo del Novecento (piazza Duomo 8) e Palazzo Morando | Costume Moda Immagine (via Sant'Andrea 6), in collaborazione con Liberty e la casa editrice Electa. L’esposizione, con la curatela scientifica di Ester Coen e la direzione artistica di Federico Forquet per i tessuti, approfondisce le vicende del movimento futurista in un inedito raccordo tra pittura e arti applicate nelle due sedi dell’Area Musei d’Arte moderna e contemporanea del Comune di Milano. Le opere dei protagonisti del movimento futurista, Giacomo Balla, Gino Severini, Umberto Boccioni, Carlo Carrà e Fortunato Depero dialogano con i dipinti vorticisti degli inglesi coevi, come Percy Wyndham Lewis e Christopher Nevinson, partendo dal manifesto Vital English Art del 1914 firmato dalla caffeina d’Europa, Filippo Tommaso Marinetti. Il progetto conta oltre 200 opere nelle due sedi. La mostra è visitabile nei seguenti orari di apertura: al Museo del Novecento dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 19.30, con orario prolungato alle 22.30 il giovedì; a Palazzo Morando dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 17.30.

Due weekend nel fascino della montagna dell’Alta Valle Brembana. Prenderà il via il prossimo 27 maggio e proseguirà il fine settimana successivo del 2, 3 e 4 giugno la rassegna “Le Erbe del Casaro” di Altobrembo dedicata a erbe spontanee e a formaggi tipici della Valle Brembana; un viaggio tra natura e sapori ma anche arte e tradizioni di un territorio tutto da scoprire. Si inizia sabato 27 maggio a Santa Brigida con un focus sul formaggio in tutte le sue espressioni, dalla stalla alla lavorazione sotto le mani esperte di Mattia Salvini. Nel pomeriggio due interessanti iniziative per scoprire le erbe del bosco e spontanee, una dedicata ai bambini, al parco avventura di Piazzatorre, l’altra a Ornica, dove sarà possibile passeggiare con le Donne di Montagna, per poi ritrovarsi tutti insieme in una cena itinerante nell’antico borgo. Ma la montagna non è solo natura, è anche arte e tradizioni, da scoprire con un evento speciale tra Alzano Lombardo e Mezzoldo con l’iniziativa Tra intarsio e scultura lungo la via Mercatorum e attraverso la musica e la narrazione della danza macabra dei Baschenis. La sera tutti a teatro con lo spettacolo dialettale “DE CHI ELE LE PANTOFOLE” della compagnia “Isolabella” di Villongo. E la domenica si raddoppia con una proposta a misura di tutta la famiglia, che prevede esperienze di benessere guidati dalla fitoterapeuta Andrea Kohlmajerova e dal piacere di mettere le mani nella terra, sentire il profumo del muschio e creare un kokedama. I più piccoli potranno invece giocare con i colori della natura esplorando e sperimentando la gioia di colorare con erbe e fiori sotto la guida attenta dell’artista e arteterapista Federica Rota. A fare da cornice a tutta la giornata una Montagna di Cultura che, in collaborazione con il FAI Bergamo, permetterà di visitare alcuni tra i luoghi d’arte e cultura più suggestivi del territorio: Mezzoldo, Santa Brigida, Cassiglio, Ornica e Valtorta. Un weekend che profuma di bosco anche quello successivo del 2, 3 e 4 giugno, attraverso esperienze sensoriali uniche, di riavvicinamento alla natura accompagnati da esperti di percorsi naturalistici e gastronomici, sinuose melodie, Forest Bathing (Bagno di foresta), esercizi fisiologici e psicologici di riconciliazione con la natura e con se stessi, erbe alimurgiche e laboratori di autoproduzione cosmetica. Per info e prenotazioni: 348 1842781 o [email protected]

Da venerdì 26 a domenica 28 maggio il festival itinerante dello street food Eatinero arriva per la prima volta a Mozzanica: l'appuntamento è presso il Parco Arcobaleno. In programma tre giorni dedicati al cibo di strada con la partecipazione di alcuni tra i migliori food truck da tutta Italia con tutte le loro specialità regionali, etniche e gourmet in modalità street food. Ogni sera alle 21 il pubblico può godere di esibizioni di musica dal vivo che spaziano tra sonorità rock and roll, folk, blues, jazz ed elettroniche: il programma dei concerto ha inizio venerdì 26 maggio con Van Cleef, prosegue sabato 27 con Chuck Ford e si conclude domenica 28 con i Mud Pie. Inoltre, sabato 27 e domenica 28 maggio dalle 12 , animazione per bambini e truccabimbi.

Da venerdì 26 a domenica 28 maggio, da giovedì 1 a domenica 4 giugno e da venerdì 9 a domenica 11 giugno 2023, lungo il fossato del Borgo di Cologno al Serio si svolge la settima edizione della Sagra della Bufala: l'appuntamento è all’interno di piazzale Mercato, in via piazzale Caduti sul Lavoro, dove è allestita una ampia tensostruttura. L’evento è organizzato da Chiosco Cafè con la collaborazione del Caseificio Quattro Portoni. Piatto forte della sagra è la grigliata di carne di bufalo. Confermato l’orologio di formaggi Quattro Portoni e uno spazio è riservato a specialità siciliane: mozzarella in carrozza, ricotta fritta e cannoli, il tutto rivisitato ad hoc per la sagra. In programma anche spettacoli di musica dal vivo tutte le sere. Tutte le sere dalle 19e nei giorni festivi anche a pranzo dalle 12. La prenotazione è sempre consigliata; ulteriori informazioni via email o telefonando ai numeri 329 4242737 e 035 898784.

Eatinero a Mozzanica ed è aperto al pubblico nei seguenti orari: venerdì dalle 18.00 alle 24.00; sabato e domenica dalle 11.00 alle 24.00. L'ingresso è gratuito. Ulteriori informazioni via email.

Da venerdì 26 a domenica 28 maggio, presso l’area feste di Ghisalba (via Paolo Borsellino), in provincia di Bergamo, si tiene la diciassettesima edizione di Rockin’ Ghisalba, tre giorni di musica indipendente e socialità con una line-up dal sapore punk-rock e carico di energia. Rockin’ Ghisalba 2023 viene inaugurato venerdì 26 maggio dai bolognesi T-Rex Squad e da Le Bambole di Pezza, band milanese totalmente al femminile. Sabato 27 si alternano sul palco il punk hardcore dei Quarantena da Mondovì e gli Andead, punk rock revolution dal 2007. La chiusura di domenica 28 vede l’avvicendarsi di artisti locali: dal punk acustico di Jimmy allo speed rock’n’roll dei Castrol, dal punk rock dei Jackie Brown all’horror punk di The Crimson Ghost. L'ingresso è libero e gratuito e tutti i concerti hanno inizio alle ore 21.30; a disposizione di tutti è attivo il servizio bar, cucina e pizzeria. L'evento è organizzato dall’associazione culturale Lo Stanzino e ha una finalità benefica: il ricavato del festival viene devoluto ad associazioni senza scopo di lucro che operano sul territorio e in zone disagiate del mondo.

Fino al 4 giugno all'Accademia Carrara di Bergamo (piazza Giacomo Carrara 82) è allestita la mostra Cecco del Caravaggio. Negli spazi rinnovati del museo - l'Accademia Carrara riapre al pubblico il 28 gennaio 2023 a seguito di un importante progetto di rinnovamento - vengono presentate 41 opere, tra cui 19 dei circa 25 dipinti conosciuti di Cecco e 2 opere di Caravaggio e, insieme, artisti che hanno ispirato e sono stati ispirati.

Torna, dopo 3 anni di stop forzato, la Fiera del Vino DOC Valtènesi di Polpenazze del Garda. Da venerdì 26 a lunedì 29 maggio il centro storico del comune gardesano sarà teatro della 71esima edizione della rinomata manifestazione popolare all’insegna dei vini, dei sapori e delle tradizioni della Valtènesi. Un appuntamento imperdibile per bresciani e non, una rassegna storica nata nel 1947 e giunta quest’anno alla settantunesima edizione. Rimasta ai box per tre anni a causa della pandemia di Coronavirus, torna quest’anno con 24 cantine espositrici e con oltre 200 etichette di degustazione che saranno “disponibili all’assaggio” lungo le strade del centro storico di Polpenazze del Garda. La Fiera del Vino aprirà le piazze di degustazione venerdì 26 maggio alle ore 18, alle 19 (ogni giorno) saranno aperti anche i cancelli di Palazzo Palazzi sede della Corte degli Assaggi, dalle 21 musica in castello con Dj set di Fulvio Marini con Ruggero Tavelli e da “Tale e Quale Show” special guest Alice Olivari. Sabato 27 si anticipa di due ore, alle 16 apertura parco Fiera e sul palcoscenico dalle 21 Daniele Gozzetti & Idilliaci. Domenica 28 dalle ore 9.30 avrà luogo l’inaugurazione ufficiale della 71esima edizione, seguirà alle ore 11 la diretta con la trasmissione “In Piazza con Noi” di Teletutto e dalle 12.30 premiazione dei vincitori del “17° Concorso Enologico Nazionale Valtènesi Garda Classico”; il pomeriggio giochi in legno per tutti, percorsi culturali e interventi bandistici popolari, la sera sempre sul palcoscenico della Corte del Castello: Kriss Groove Band. L’ultimo giorno, lunedì 29, al via il pomeriggio con il circo in castello e alle 18 apertura degli stand, alle 19.30 esibizione di allievi di varie discipline sportive e alle 21 Staghen Out Band. Ogni giorno, dalle 18, sarà possibile ammirare le opere di artisti locali presso la Sala Consiliare in piazza Biolchi, esporranno: Luca Zogno, Franco Capelli, Pierdomenico Vezzola e Antonio Zaglio. Lungo il parco fiera ci saranno diversi punti ristoro con specialità gastronomiche del territorio e non, proposte da food truck, commercianti e attività locali aperte tutte e quattro le sere a la domenica a pranzo. In via Zanardelli e in piazza Roma i due punti per l’acquisto del calice di degustazione al prezzo di 15 euro; ogni assaggio presso gli stand delle singole cantine ha un costo di 3 euro. Chiusura ogni sera prevista per le ore 24.

Il 2023 ha portato con sé una grande novità: la riapertura, dopo anni di chiusura, del Museo del Risorgimento di Brescia, oggi rinominato Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia. Collocato nell’incantevole cornice del Castello di Brescia, il museo – completamente riallestito e sempre aperto a ulteriori aggiornamenti – si presenta al pubblico con circa 100 reperti tra dipinti, sculture, cimeli, armi, bandiere, uniformi, medaglie, oggetti d’epoca. Di grande rilievo la componente digitale, che permetterà di mostrare documenti, fotografie, stampe e disegni e di dare vita a grandi opere d’arte ottocentesche. Fino al 31 dicembre 2023.

Grazie a un prestito straordinario dal Museo Nivaagaards Malerisamling di Nivå, in Danimarca, è arrivato alla Pinacoteca Tosio Martinengo, in piazza Moretto, a Brescia l’intrigante dipinto dalle atmosfere nordiche di Lorenzo Lotto. Fondazione Brescia Musei presenta, con 'Ritratto di uomo con rosario', il nuovo appuntamento con PTM Andata/Ritorno, il progetto che trasforma le “partenze” collegate alle richieste di prestito in “arrivi” di opere ospiti. Appuntamento fino al 18 giugno.

Fino al 31 maggio è aperta al pubblico la nuova mostra al Castello di Padernello a cura di Giacomo Andrico e della direzione artistica della Fondazione Castello di Padernello: Milizie territoriali armaioli e bravi – “…le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, le cortesie, l’audaci imprese, io canto…”. Preziose fotografie della collezione delle armature da parata della famiglia Martinengo di Padernello o della Fabbrica scattate dai fotografi Virginio Gilberti e Andrea Gilberti, saranno stampate su metallo cromalux grazie alla collaborazione della ditta New Lab di Giuliano Goffi.

Gardaland ha dato il via alla nuova stagione. Quattro le novità rivolte a tutte le fasce di età. Prima fra tutte, la nuova attrazione Jumanji -The Labyrinth, ispirata alla serie cinematografica campione d’incassi di Sony Pictures Entertainment: un’esperienza immersiva che, a partire dal primo aprile, farà dell’astuzia di ciascuno il fattore predominante del successo, rendendo gli Ospiti i veri protagonisti, artefici della propria personale esperienza all’interno del labirinto. Da sabato 20 maggio via libera alla creatività e al divertimento con la riapertura di Legoland Water Park Gardaland.

A Cantù, in piazza Garibaldi, il 25-26-27-28 Maggio, si tiene la 32° edizione di "Arrosticini VS Bombette Festival". Il festival va in scena giovedì 25 e venerdì 26 Maggio dalle 18, mentre sabato 27 e domenica 28 Maggio la festa inizia già alle 11 (con orario continuato a pranzo e a cena). L’ingresso è gratuito è non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata disponibilità di tavoli e coperti.La sera dalle 21 in programma grandi spettacoli di musica dal vivo: Venerdì si canta con Faber is Back - Tributo a Fabrizio De Andrè, mentre Sabato la festa è con Vasco Revolution - Tributo a Vasco Rossi.

Domenica 28 maggio, al Villaggio 4 Zampe (Via Giovanni Amendola), a Cermenate, sfilata amatoriale dove finalmente potrete mostrare a tutti la bellezza del vostro cane. Il ricavato dell'iniziativa sarà destinato ai cani meno fortunati e che, in attesa di adozione, vivono al rifugio. La sfilata canina si terrà alle ore 14, ma ci sarà anche la pesca di beneficenza, la passeggiata sociale e un punto ristoro. Per l'occasione è allestito un punto raccolta crocchette, sempre per gli ospiti del Villaggio a 4 Zampe. Per informazioni Serena 389.605529 o Catia 340. 9184408

La Pinacoteca Civica di Como organizza nelle sue sale al primo piano, fino al 28 maggio, la mostra Universo Parisi. I vetri e le ceramiche di Ico e Luisa, con la curatela di Roberta Lietti e il progetto espositivo di Cristiana Lopes e Giacomo Brenna. La figura di Domenico (Ico) Parisi è tra le più eclettiche e le più creativamente prolifiche nel panorama della ricerca progettuale italiana dal dopoguerra in poi.

S’intitola “Life” la nuova mostra che dal 6 al 30 maggio si svolge a Palazzo Duemiglia a Cremona. Si tratta della mostra personale dell’artista cremonese Laura Pozzi. La rassegna è promossa dal Centro Pinoni con il patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione comunale. Durante l’inaugurazione, dopo l’introduzione di Giorgio Denti e Vincenzo Montuori, Silvana Gambino e Laura Righi reciteranno una scelta di loro poesie.

Fino all’11 giugno a Cremona si potrà visitare TILT, la XVIII edizione della Mostra internazionale di illustratori contemporanei, con ospite speciale l’illustratore francese Guy Billout. L’evento, realizzato e curato dall’Associazione Tapirulan, con la collaborazione del Comune di Cremona, propone tre mostre (più un piccolo “fuoriprogramma”) allestiste presso le sale di Santa Maria della Pietà e presso lo Spazio Tapirulan.

Sarà ospitata fino al 15 ottobre 2023 presso la Sezione di Grafica e Fotografia di Palazzo delle Paure la mostra “L’arte dell’incisione: grandi maestri nelle collezioni di grafica del Sistema Museale Urbano Lecchese”, ideate e realizzata da Barbara Cattaneo, Matilde Bianchi ed Elena Negri. L’esposizione nasce dall’intento di far conoscere al pubblico la ricca raccolta di stampe e incisioni del Si.M.U.L. (circa 3.000) che possono essere fruite dal pubblico solo con mostre temporanee ad hoc, attraverso la scelta dei diversi nuclei tematici presenti. L’intento è quello di mostrare una raccolta inedita di acqueforti, xilografie, litografie e incisioni a bulino. Si tratta di tecniche artistiche elaborate già nell’antichità e utilizzate per la riproduzione di opere d’arte a partire dalla seconda metà del secolo XV. Le incisioni che verranno esposte, dopo un lungo lavoro di catalogazione e restauro, riproducono alcune tra le più spettacolari opere d’arte realizzate da famosi artisti tra il XV e il XVIII secolo italiani ed europei.

Da sabato 25 marzo a domenica 9 luglio, presso lo Spazio Circolo di Bellano (via Manzoni 50), in provincia di Lecco, è allestita la mostra Franco Battiato: la realtà non esiste a cura di Velasco Vitali. L’esposizione presenta una selezione di 15 opere del musicista e artista siciliano Franco Battiato (Catania, 1945-2021) - oli su tavola fondo-oro e oli su tela provenienti da collezioni private - che restituiscono i volti, quasi in forma di icona, degli amici più stretti del maestro.

"15 cantanti… un grande maestro”. Concerto finale della masterclass di canto lirico con Leo Nucci, sabato 27 maggio alle 17.30, al Teatro alle Vigne. Musiche diVerdi, Rossini, Puccini, Donizetti, Mozart. Ingresso libero.

Torna domenica 28 maggio in Valletta Valsecchi la Festa Vivi Valletta Valsecchi, dall’alba al tramonto, per celebrare l’ormai consolidata rete di cittadinanza attiva, grazie ai diversi gruppi che collaborando si prendono cura di uno spazio comune e dell’animazione sociale del quartiere. Saranno allestiti il punto ristoro con la possibilità di acquistare il pranzo, con risotto e proposte vegetariane. Saranno aperti con i loro servizi le attività commerciali limitrofe: Bar Valletta, Alimentare Macelleria Halal, Ortoforno del Contadino, Pizzeria Denis. Nell’arco della giornata animerà la piazza il Mercatino del Broccante con i suoi banchi di usato e curiosità dal passato. Molti mantovani potranno improvvisarsi «brocanteur» e vendere la merce ritrovata nelle proprie cantine e soffitte. Al mercatino può partecipare chiunque versando 10 euro (con tessera Arci da sottoscrivere sul posto). I partecipanti devono portarsi un tavolo ed eventualmente un gazebo. Per informazioni ed iscrizioni occorre contattare gli organizzatori telefonando al numero 3404648211. Tra i banchi sarà possibile scambiare un indumento tramite Baratto, un modo divertente anche per relazionarsi con gli altri broccantari! Per i bambini ci saranno delle attività, grazie ad Insieme-Centro per le Famiglie che terrà aperto straordinariamente il mattino dall 10 alle 12. Nel parco attrezzato giochi e attività per famiglie. Il comprensivo due sarà presente con le decorazioni floreali realizzate dai bimbi e le famiglie delle scuole del quartiere scuole elementare Don Primo Mazzolari e scuola dell’infanzia Anna Frank. Verso le 11 sfilerà per le strade del quartiere la Sacchi’s Marching Band, la banda della scuola media composta da più di 100 ragazzi guidati dal professore di Musica Mario Mazza. Dalle 15 dj set a cura di Ritmo! Gli/le studenti del corso Dj promosso all’interno del bando Giovani Smart scalderanno il pomeriggio con un sound che varia dall’hip hop alla dance. Dalle 17 la festa prosegue al Centro Sociale Valletta Valsecchi (Via Ariosto 2) con l’Orchestra Favalli.

A Correggioli di Ostiglia torna il tradizionale appuntamento con la Sagra di San Bernardino. Dal 26 al 28 maggio appuntamento con lo stand gastronomico coperto, aperto tutte le sere dalle ore 19, la domenica anche a pranzo. Per quanto riguarda l’intrattenimento, il 27 omaggio a Renato Zero. Domenica 28 maggio al mattino il moto/auto raduno.

Sabato 27 maggio Veduggio festeggia la Notte Bianca con una serata all'insegna del divertimento con musica in piazza, attività sportive, animazioni per bambini e negozi aperti. A partire dalle 19 la Notte Bianca ha inizio con spettacoli di musica e danza in piazza: oltre a dj-set, karaoke ed esibizioni di danza moderna e jazz, il programma musicale include il live di Alan Sax e il tributo ai Nomadi degli Onda d'Urto. Il cartellone prevede mostre di pittura e fotografia, esibizioni sportive (dal tennis allo skate, ma c'è anche un calcio balilla umano), giochi e gonfiabili per bambini. Non mancano, per le vie del paese, tanti punti ristoro che propongono street food e specialità gastronomiche. Per l'occasione i negozi di Veduggio sono aperti fino a mezzanotte.

Da sabato 20 a domenica 28 maggio torna Monza Visionaria, undicesima edizione del festival diffuso che porta musica, performance immersive, spettacoli teatrali, visite visionarie nei luoghi più suggestivi, ma anche negli angoli meno conosciuti, del capoluogo brianteo. Per nove giorni Monza si anima con concerti di musicisti di fama internazionale (tra cui il grande pianista jazz Fred Hersch e il talento emergente Yumi Ito), spettacoli, laboratori, visite visionarie e guidate, i suggestivi Notturni al Roseto della Villa Reale e molto altro.

Da venerdì 26 a domenica 28 maggio e poi da giovedì 1 a domenica 4 giugno e da venerdì 7 a domenica 9 giugno si svolge a Biassono la quarantesima edizione della Festa Campagnola finalizzata a sostenere le attività di ricerca del centro per la cura oncologica pediatrica Maria Letizia Verga di Monza. La festa si svolge presso la Cascina Costa Alta, nel parco di Monza: in tutto, 10 giorni di festa con ristorante, pizzeria, birreria e enoteca in funzione tutte le sere, oltre a un programma di concerti e spettacoli e l'immancabile area gioco per i bambini aperta tutti i giorni dal tardo pomeriggio con gonfiabili e pista slot car.

Fino al 16 settembre la Villa Reale di Monza ospiterà I Love Lego, una mostra pensata per tutti quei bambini, adulti e appassionati degli iconici mattoncini, per sognare e vivere momenti unici all’insegna del gioco e del divertimento. Tra spettacolari e coloratissimi diorami, creazioni artistiche e fantastiche prospettive, sarà possibile divertirsi all’interno di scenari minuziosamente riprodotti e ambienti realizzati in decine di metri quadrati con oltre mezzo milione dei mattoncini più famosi del mondo.

BambInFestival è il primo festival di Pavia interamente dedicato ai diritti delle bambine e dei bambini, che dal 2010 anima la città, con la collaborazione di molteplici associazioni ed enti del territorio, proponendo eventi, iniziative, spettacoli e laboratori gratuiti dedicati ai bambini e alle famiglie. Appuntamento dal 19 al 28 maggio.

Nei giorni 28 e 29 maggio 2023 a Fortunago, il Castello di Stefanago ospita Natural Wines Oltrepo & Friends, due giorni dedicati ai vini naturali in Oltrepo pavese. Durante le giornate sarà possibile degustare e comprare i vini dei vignaioli espositori. Saranno inoltre presenti produttori locali di salumi, formaggi e altri prodotti del territorio. Orari: domenica 10-19 lunedi 10-18. Prezzi di ingresso giornata singola: 15 euro (+ commissione ) comprandoli in prevendita; 20 euro all'ingresso dell'evento. Prezzi di ingresso 2 giorni cumulativi: 25 euro.

Appuntamento a Pavia con il Lunapark più grande degli ultimi anni, troverete oltre 90 attrazioni per tutti i gusti nella nuova area vicino allo Stadio Pietro Fortunati di Pavia. Sabato 27 Maggio c’è lo spettacolo pirotecnico al Lunapark di Pavia. Fino all’11 giugno.

Sabato 27 e domenica 28 maggio, al Palazzo Esposizioni di Pavia, va in scena ‘Pet in fiera’. Una manifestazione per tutta la famiglia, una passione che non conosce limiti di età, per chi ama gli animali domestici, ed in particolare per chi ama convivere con essi. La manifestazione fieristica di Pavia che coinvolge il mondo degli animali da compagnia. I visitatori saranno accolti da oltre 90 stand che si distinguono per tipologie nel campo dell'alimentazione e della toilettatura, del benessere, centri cinofili, veterinari, allevatori, esperti di igiene, stilisti e fotografi del settore. Non mancheranno anche enti ed associazioni che fanno della tutela degli animali la propria mission.

Al MVSA – Museo Valtellinese di Storia e Arte del Comune di Sondrio c’è la spettacolare collezione d’arte di Riccardo Molo, uomo d’affari di origine ticinese, attivo a cavallo tra Ottocento e Novecento tra Ticino, Berlino, Rio de la Plata, in Argentina, e soprattutto in Italia. E assolutamente italiana è la grande raccolta d’arte che Riccardo Molo riuscì a mettere insieme nella sua bella villa di Balerna, nel corso degli anni Venti: Previati, Mosè Bianchi, Segantini, Delleani, Fattori, per citarne alcuni in un progetto, tipico dei quegli anni, di raccolta dei vertici di ogni singola “scuola regionale”. Fino al 27 agosto, una selezione di 13 opere di questa collezione verrà esposto nelle sale di Palazzo Sassi de’ Lavizzari, sede del MVSA, nella mostra “Da Fattori a Previati. La collezione Molo dalla Pinacoteca cantonale Giovanni Züst di Rancate al MVSA ”, in collaborazione con la Pinacoteca cantonale Giovanni Züst di Rancate.

La sagra degli asparagi e della fragola organizzata dalla Squadra Volontari Antincendio e Protezione Civile di Gemonio, paese a pochi km dal Lago Maggiore, si propone come da tradizione con pietanze a base di asparagi e Fragole. Appuntamento sabato 27 e domenica 28 maggio presso il parco delle feste di via Curti.

Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia e un’edizione “virtuale”, torna finalmente in presenza la “Corsa della Speranza.” La città di Busto Arsizio si tingerà ancora una volta di verde e rosa per sostenere la ricerca e la cura sui tumori pediatrici. L’Associazione Bianca Garavaglia chiama nuovamente tutti a raccolta. Lo scopo sarà quello di sensibilizzare e raccogliere fondi a favore dei progetti di ricerca, cura e assistenza che l’Associazione porta avanti da oltre 35 anni presso la Struttura Complessa di Pediatria Oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. La partenza è prevista domenica 28 maggio alle ore 10.30, dalla rinnovata Piazza Vittorio Emanuele Il, dopo un’attività di riscaldamento muscolare proposta da Trilogym Studio. Il percorso si snoderà per 5 km lungo le vie centrali della città per poi concludersi di nuovo in piazza: sarà possibile correre, camminare o semplicemente passeggiare, tutti insieme per un unico scopo. Per i più piccini è inoltre prevista una zona gioco/intrattenimento all’interno del cortile della Biblioteca a cura dei ragazzi di “JustsoItalia” e de “Il Dondolibro”. Al termine della camminata, al “Villaggio del Fiore” allestito in Piazza Vittorio Emanuele sarà possibile rifocillarsi con snack, frutta e spremute o gustare un “box aperitivo” a base di bombette e arrosticini, grazie alla collaborazione con il nuovo ristorante “Il Mannarino”. Per le iscrizioni online alla corsa (www.abianca.org/corsa-della-speranza) c’è tempo fino alle ore 20.00 di venerdì 26 maggio. Per chi volesse invece farlo direttamente il giorno della corsa, le iscrizioni saranno aperte dalle ore 8.30 alle 9.30 in Piazza Vittorio Emanuele II. Mentre i pacchi gara (1.000 quelli previsti) saranno disponibili per il ritiro sempre al Villaggio del Fiore negli stessi orari.

Fino al 18 giugno il Museo Ma*Ga di Gallarate, in via De Magri 1, ospita la mostra Andy Warhol: Serial Identity, antologica dedicata a uno dei vertici assoluti dell’arte e della cultura del Novecento. L'esposizione ripercorre attraverso oltre 200 opere (provenienti anche da istituzioni internazionali come The Andy Warhol Museum di Pittsburgh e l’archivio di Ronald Nameth) l’intero universo creativo di Andy Warhol (1928-1987), dai primi disegni realizzati per l’editoria e la moda, alle più importanti opere pop dove i protagonisti principali sono i personaggi celebri, come musicisti, registri, designer, politici, attori, ai brand commerciali delle grandi aziende, diventati icone di un nuovo modo di vivere e di consumare, elementi banali della quotidianità elevati a icone contemporanee.

Dal 17 aprile al primo ottobre 2023 negli spazi della suggestiva Ala Scaligera all’interno della Rocca di Angera, che domina l'estremità meridionale del Lago Maggiore, è aperta al pubblico la mostra d’arte contemporanea ‘Oltre il buio’, a cura di Alberto Salvadori e in collaborazione con Galleria Franco Noero. Nelle sale restaurate dalla famiglia Borromeo per creare spazi dedicati all’arte contemporanea sono ospitate le opere di 15 artisti celebrano lo straordinario divenire della luce che, sin dalle origini dell’umanità, ha favorito una forma di convivenza tra uomo e natura, tra l’uomo e l’arte. Centrale è l’evoluzione della percezione dell’uomo che attraverso la luce ha scoperto la necessità di vedere qualcosa che non fosse solo il visibile naturale ma bensì il visibile del nostro inconscio, della nostra parte imperscrutabile.