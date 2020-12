Milano, 5 dicembre 2020 - La Lombardia entra nel secondo weekend di shopping da zona arancione, ma guarda già avanti. E fa i conti con il prossimo step, il passaggio da venerdì prossimo in zona gialla, come anticipato dal governatore Attilio Fontana. "Se i dati continueranno a essere quelli delle ultime due settimane, dall'11 dicembre diventeremo gialli". A far sperare in un ulteriore allentamento delle misure anti Covid è il costante miglioramento dei principali indicatori: l'indice di contagio Rt in regione è sceso infatti sotto la soglia dell'1, con un dato che si attestato allo 0.97, mentre continua ad allentarsi la pressione sugli ospedali: ieri 14 posti in meno nelle terapie intensive (in totale 822) e -233 negli altri reparti (complessivamente 6.792). In calo anche i decessi, che dopo il record di giovedì con 347 morti lombardi, ieri ha fatto segnare 147 vittime Covid. Un numero che porta a 22.773 il totale dall'inizio dell'emergenza in regione. In lieve aumento invece i contagi: i nuovi positivi ieri in Lombardia erano 4.533, con 42.276 tamponi. In leggero rialzo anche il rapporto tamponi/positivi, pari al 10,7%, contro il 10,3% del giuoro precedente. Con 1.463 contagi nell'area metropolitana, di cui 580 in città, Milano resta la provincia più colpita da questa seconda ondata, mentre calano i casi nelle province di Varese (490), Monza Brianza (461) e Como (337).

ll nodo degli spostamenti tra regioni e tra comuni - questi ultimi vietatissimi sotto Natale, dal 21 dicembre al 6 gennaio - continua a procurare mal di pancia ai cittadini e provoca la rivolta dei governatori, che giudicano la misura iniqua. Ma cosa si può fare prima del 21 dicembre? O meglio: mi posso spostare da una regione all'altra? In attesa delle nuove Faq che chiariranno i dubbi sullo stretto periodo delle feste, bisogna tener d'occhio le coloriture delle regioni: via libera agli spostamenti tra regioni gialle, mentre non sarà possibile uscire, né rientrare, in quelle arancioni o rosse. Ad esempio per ora non si può andare dall'Emilia Romagna alla Lombardia o viceversa, ma lo spostamento sarà possibile quando - si spera dopo l'11 dicembre - anche la Lombardia sarà gialla.

