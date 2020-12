Milano, 5 dicembre 2020 - Ha il sapore dell'attesa e della speranza questa antivigilia di Sant'Ambrogio per i milanesi. Per la prima volta le attenzioni non sono puntate sulla doppia festa della città, che lega celebrazioni per il patrono e inaugurazione della stagione della Scala, ma sono tutte rivolte all'andamento del contagio in città. E dal bollettino di regione Lombardia oggi arrivano tutte notizie confortanti: in calo nuovi casi, decessi e rapporto tamponi/positivi. E continua a diminiuire anche la pressione sugli ospedali. Milano oggi scende sotto quota mille casi: i positivi accertati nelle ultime 24 ore sono 980 nell'area metropolitana, di cui 355 in città.

I dati delle province

Dopo Milano che resta la più colpita dal virus in questa seconda ondata, le altre province lombarde che oggi registrano il maggior numero di nuovi positivi sono ancora Varese: +395, Monza e Brianza: +285, Brescia: +284 e Como: +214. Bergamo registra 190 nuovi casi, mentre Sondrio fa segnare 173 contagi nelle ultime 24 ore. A Pavia i nuovi contagi sono +172, a Lecco e a Mantova +132, a Cremona +71 e a Lodi +35.

Ristori Covid: già erogati 5mila bonifici a microimprese

Arrivano i primi ristori da Regione Lombardia alle categorie più colpite e alle microimprese escluse dai Dl ristori del governo. Sono circa 5mila i bonifici già consegnati, ed è già stato erogato il primo flusso di pagamenti degli indennizzi che il Pirellone mette a disposizione delle filiere produttive che stanno soffrendo particolarmente gli effetti della crisi economica. "Nel segno della concretezza e della immediatezza - commenta il governatore Attilio Fontana - sono stati già disposti bonifici a favore di circa 5 mila su circa 19.100 microimprese che hanno presentato correttamente la domanda di sussidio regiona e dell'avviso 1, per un valore totale di oltre 6,6 milioni di euro. Con la stessa tempestività seguiranno gli altri flussi di pagamenti fini a completare l'erogazione di tutti i sussidi dell'Avviso 1 che ammontano a circa 28 milioni". Il pacchetto di aiuti previsto dal piano 'Rilancio Lombardia', mette a disposizione oltre 210 milioni di risorse e ha una sua articolazione specifica negli 'Avvisi' che rientrano, in questo caso, nell'azione 'Sì Lombardia'.

Zona gialla: countdown in Lombardia

Nel secondo weekend di shopping in zona arancione, con le code davanti ai negozi e le strade che tornano a riempirsi di gente, Milano si proietta già verso il prossimo step. L'attesissimo passaggio in zona gialla dovrebbe arrivare già venerdì prossimo, portando con sé un ulteriore allentamento delle misure anticontagio e regalando un pizzico di atmosfera natalizia in più. Se i dati continueranno a essere quelli delle ultime due settimane, dall'11 dicembre diventeremo gialli", ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. E ha sottolineato: "Nel meccanismo previsto dal precedente dpcm bisogna entrare in una nuova valutazione, quindi passa una settimana per entrarci, dopodiché per due settimane bisogna confermare quella valutazione. Noi abbiamo concluso ieri la seconda delle tre settimane. Se la prossima settimana i dati saranno sempre coerenti con queste valutazioni, noi l'11 dovremmo entrare in zona gialla".

Quartiere Adriano: Covid Hotel al posto della Rsa

Intanto oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha visitato la struttura nel quartiere Adriano che doveva diventare una Rsa per anziani ma è stata momentaneamente prestata all'emergenza Covid e ospita persone in isolamento. "Questa mattina sono stato al quartiere Adriano, in quella

che sarà la futura Rsa. Ho visitato la struttura, compreso i minialloggi che la Cooperativa Proges ha messo a disposizione delle persone positive al Covid-19 - ha scritto Sala sulle sue pagine social -. Al momento, infatti, l'Adriano Community Center è un Covid Hotel che accoglie le persone positive che non

hanno nelle proprie abitazioni gli spazi adeguati per trascorrere in sicurezza il periodo di quarantena. Grazie a una convenzione con Comune e Ats, e con grande

senso di responsabilità, Proges, che ha acquistato e ristrutturato l'edificio e gestirà l'Rsa, ospiterà persone non autonome sintomatiche, soprattutto anziani, offrendo loro un ambiente sereno e sicuro in cui superare la malattia e recuperare le forze".

