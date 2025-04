Il SuperEnalotto regala 23mila euro ad Assago e il 10eLotto 30mila a San Donato Milanese

Milano, 29 aprile 2025 – Anche questa sera, 29 aprile 2025, è caccia al “6”! del gioco del Superenalotto. Il jackpot il palio è ora di 25,6 milioni di euro dopo che anche ieri, lunedì 28 aprile, nessuno ha centrato il bersaglio pieno,

La Lombardia comunque non si può lamentare dei risultati delle estrazioni di ieri.

Superenalotto

Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, ad Assago, in provincia di Milano, centrato un “5” da 23.075,28 euro nell’Euro Bar in via Milanofiori. L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma.

Questa la combinazione vincente 13, 18, 30, 44, 51, 81. Numero Jolly: 38. Numero Superstar: 52

E ecco le quote

Vincite SuperEnalotto

Punti 6:

Punti 5+:

Punti 5: 5 totalizzano Euro: 23.075,28

Punti 4: 317 totalizzano Euro: 374,67

Punti 3: 12.575 totalizzano Euro: 28,23

Punti 2: 198.175 totalizzano Euro: 5,54

Vincite SuperStar

Punti 6SB: 0

Punti 5+SB: 0

Punti 5SS: 0

Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 37.467,00

Punti 3SS: 59 totalizzano Euro: 2.823,00

Punti 2SS: 843 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 6.444 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 14.455 totalizzano Euro: 5,00

10eLotto,

A segno la Lombardia con il 10eLotto nel concorso di lunedì 28 aprile 2025. Come riporta Agipronews, un “6” regala 30mila euro a un fortunato giocatore di un punto vendita di Via Triulziana a San Donato Milanese.

Questa l’estrazione di ieri lunedì 28 aprilee

10eLotto - Numeri vincenti:

05 16 21 22 35 40 41 43 48 50

54 56 60 62 68 70 72 77 78 80

NUMERO ORO:62

DOPPIO ORO:62 48