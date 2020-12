Milano, 4 dicembre 2020 - Regole Covid, la Lombardia spinge per un ammorbidimento dopo che il Dpcm Natale firmato ieri ha ribadito la linea dura del Governo sugli spostamenti durante le festività natalizie. La regione, che se dovesse confermare il trend dell'ultimo periodo dovrebbe diventare zona gialla a partire dall'11 dicembre, spinge per un intervento del Parlamento affinché possano essere mitigate le misure più rigide, a partire dal divieto di spostamento tra Comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Una richiesta che trova d'accordo anche il virologo Fabrizio Pregliasco. Inoltre, il governatore Attilio Fontana ha paventato il rischio di uno spostamento di massa nel weekend del 19-20 dicembre, alla vigilia dell'entrata in vigore delle misure governative.

L'APPROFONDIMENTO: Zona gialla, cosa si può fare e cosa no

Bollettino Covid Lombardia

Nel frattempo, in attesa dei dati odierni, ieri la Lombardia ha fatto registrare un aumento dei contagi: 3.751 nuovi casi in 24 ore con un rapporto nuovi positivi-tamponi del 10,3%, quasi un punto percentuale in più rispetto al 9,4% del giorno precedente. Inolre, i decessi sono stati 347, record della seconda ondata.

Qui pubblicheremo i dati odierni non appena saranno resi noti

Coronavirus: i dati nazionali / Pdf

Saranno pubblicati qui appena disponibili i dati sul contagi in Italia e la relativa tabella in Pdf

Covid e Natale: il vademecum di Humanitas

Le festività natalizie sono dunque al centro del dibattito e così l'Humanitas ha redatto un vademecum su come evitare il Covid a Natale: quattro consigli per trascorrere le feste senza il rischio di estendere il contagio durante pranzi e cene in famiglia.

Virus e vitamina D

Tiene intanto ancora banco l'eccezionale scoperta dei ricercatori del San Matteo di Pavia che avrebbero stabilito una relazione tra Covid e vitamina D. Lo studio è stato piubblicato sulla prestigiosa rivista di settore 'Clinical Nutrition' e adesso è caccia agli integratori, anche se Riccardo Caccialanza, direttore dell’Unità operativa complessa di nutrizione clinica del San Matteo e firmatario del lavoro avverte: "La vitamina D non è la panacea, non sostituisce il vaccino e non protegge dal contagio sostituendo i dispositivi e le misure che vengono consigliate da mesi e non devono essere disattese. Può però essere una preziosa alleata per ottimizzare le terapie e prevenire le forme più severe di alcune infezioni".

Immunità di gregge

Un altro studio analizza invece gli elevati livelli di sieroimmunità di popolazione (in alcuni casi superiori al 42%) riscontrati in alcune zone della Bergmasca, una delle aree più colpite al mondo dal Covid-19 nel corso della prima ondata. Secondo la ricerca recentemente pubblicata su 'International Journal of Public Health', frutto della collaborazione tra l’Università Vita-Salute San Raffaele, l’Università di Pavia e Ats Bergamo, con l’importante contributo della Association of Schools of Public Health in the European Region, tali numeri si avvicinano alla cosiddetta 'immunità di gregge'.

Le altre notizie Covid

La super nonna che batte due volte il virus

Milano, la protesta degli infermieri

Il Niguarda si prepara ad accogliere migliaia di vaccini

Effetto Covid: nel Lecchese mille morti in più in nove mesi

Varese, apre il primo hotspot Covid