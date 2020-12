Milano, 3 dicembre 2020 - La costante discesa dei contagi da coronavirus, in Italia e in particolare in Lombardia, non ha fatto allentare le maglie al Governo che nel nuovo Dpcm approvato nella notte ha previsto misure molto rigide, a partire dal divieti di spostamento: in particolare quello tra regioni dal 16 dicembre al 6 gennaio e, soprattutto, quello da Comune a Comune nei giorni del 25 e 26 dicembre e 1 gennaio. Una rigidità duramente contestata dal governatore lombardo Attilio Fontana che ha parlato di "fatto lunare". Confermata, ma questo era un fatto più atteso, la chiusura degli impianti di sci fino al 6 gennaio. Ieri nel frattempo la provincia di Milano ha fatto registrare un leggero rialzo dei contagi, facendo registrare 1.109 nuovi casi (di cui 438 nel capoluogo) dopo tre giorno sotto quota mille.

Bollettino coronavirus Lombardia

Come detto in regione è in atto da ormai qualche tempo una costante disceda dei contagi. Un trend confermato anche ieri, quando si sono veritficati 3.425 nuovi casi e il rapporto tamponi/positivi è sceso sotto la soglia del 10%: 8.4% per l'esattezza. In diminuzione anche i decessi che sono scesi a 175 contro i 249 del giorno precedente In lento ma costante miglioramento la situazione anche sul fronte degli ospedali, dove le terapie intensive hanno fatto registrare 21 ricoveri in meno (855 i posti letto attualmente occupati). In calo anche i ricoveri negli altri reparti (-120), con il totale sceso a 7.222. A questo va ad aggiungersi l'incremento di pazienti guariti/dimessi: +5.487, per un totale di 274.189, di cui 6.021 dimessi e 268.168 guariti.

Covid, i dati in Italia

Sempre ieri, confermato il trend in calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono stati 20.709, contro i 19.350 di martedì, ma con 25mila tamponi in più, 207.143. Tanto che il rapporto tamponi-positivi è sceso leggermente e arrivato a 9,99% (ieri 10,62%): seppur di pochissimo, è la prima volta dal 22 ottobre che questo rapporto scende sotto il 10%. Il rapporto positivi/casi testati, invece, si è attestato al 21,7%. Ancora in calo le terapie intensive, 47 in meno (martedì -81), scese a 3.616, così come i ricoveri ordinari, 357 in meno (martedì -376), 32.454 in tutto. I guariti e dimessi dal Covid in Italia hanno superato quota 800 mila: con l'incremento di 38.740 nelle ultime 24 ore hanno raggiunto quota 823.335. Gli attualmente positivi sono 761.230 (-18.715 da martedì), mentre sono 725.160 (- 18.311 rispetto a martedì) le persone in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le singole regioni, dopo la lombardia le più colpite sono Veneto con 2.782 e la Campania con 1.842. La regione dove si registrano meno contagi è la Valle D'Aosta (42).

Vaccini: percorso a ostacoli

La grande speranza di sconfiggere il coronavirus è riposta soprattutto nei vaccini, ma il piano per l'arrivo in Lombardia, la conservazione e la somministrazione è tutt'altro che semplice. Marco Comelli, segretario generale dell'Osservatorio interdisciplinare trasporto alimenti e farmaci avverte: "Campagna complessa, ci sono criticità da risolvere per evitare sprechi di tempo e risorse".

Virus e vitamina D

Sul fronte della battaglia al virus, è poi notizia di oggi l'importante scoperta della correlazione tra livelli di vitamina D e infezione da Covid 19, grazie a un gruppo di clinici e ricercatori del Policlinico San Matteo che hanno rilevato livelli molto bassi di vitamina D nei pazienti ricoverati in condizioni severe.

Ultravioletti contro il virus

Da un piccolo prototipo costruito in emergenza con pezzi di recupero è nato il progetto di “UV-C Ray Killer”, un armadio sterilizzante ai raggi ultravioletti entrato nelle corsie dell’ospedale Sacco. Medici e infermieri del reparto Covid lo usano per sterilizzare i dispositivi di protezione individuale e gli oggetti di uso personale dei pazienti, che possono così essere riconsegnati alle famiglie senza rischi di contagio.

Il Trivulzio riapre ai parenti

Sono ricominciate oggi, e andranno avanti per il periodo delle festività natalizie salvo peggioramenti della situazione epidemiologica, le visite dei familiari agli ospiti del Pio Albergo Trivulzio di Milano. Il Pat ha però stabilito delle regole molto rigide: tamponi rapidi per i visitatori, nessun contatto ravvicinato, tempo di permanenza limitato e soprattutto niente regali.

​Il Covid non ferma scuola e cultura

Vanno avanti, nonostante il freddo, le proteste degli studenti contro la didattica a distanza a Milano. Oggi un gruppo di ristoratori ha distribuito una bevanda calda e delle brioches ai ragazzi in presidio sotto il palazzo della regione: "Bravi a portare avanti le vostre idee, siete il nostro futuro". IL VIDEO