Val Gerola, escursionista di 66 anni muore precipitando da un pendio ghiacciato

Ornica (Bergamo), 1 aprile 2025 – È scivolato per trecento metri lungo un pendio ghiacciato. Una caduta che non gli ha lasciato scampo. Vittima dell’ennesimo incidente in montagna nel primo pomeriggio di oggi 1 aprile un uomo di 66 anni, impegnato in un’escursione sulle montagne delle Alpi Orobie all’altezza del Comune di Ornica, a circa trenta chilometri dal capoluogo. La segnalazione al centralino del 112 è arrivata intorno a mezzogiorno, come indicazione quella dell’impianto del Pescegallo in Alta Val Gerola, quindi fra le province di Bergamo e Sondrio, nel comprensorio del Pizzo dei Tre Signori.

L’intervento

Quando l’equipaggio del soccorso alpino ha raggiunto il luogo della segnalazione assieme all’elisoccorso (allertati come d’abitudine anche i carabinieri), è riuscito a individuare l’uomo. Per lui purtroppo, non c’era però più nulla da fare. La salma è stata poi portata a valle per l’identificazione. Sempre a Ornica si era verificato proprio all’inizio dell’anno un altro incidente, costato la vita a un milanese di 64 anni.

Il precedente

Il 64enne stava percorrendo in discesa il sentiero del Cai che dal rifugio Benigni porta ai Piani dell'Avaro, quando è precipitato in un burrone, forse dopo essere scivolato o forse dopo essere stato colto da un malore. Si trovava a oltre duemila metri d’altezza. Era riuscito a comunicare col telefonino col 112, al quale aveva raccontato di essere caduto in un burrone, senza tuttavia riuscire a comunicare il punto esatto in cui si trovava.