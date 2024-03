Bergamo, scritte no vax sui muri del primo centro vaccinale della Lombardia. Il sindaco: “La telecamere hanno ripreso tutto”

Spirano (Bergamo), 15 marzo 2024 – Dopo i gesti vandalici a firma di no vax sulle sedi di Pd e Cgil a Crema e quelli del cimitero di Busto Arsizio, altre scritte contro la campagna vaccinale sono comparse sui muri del Palaspirà, a Spirano. Non si tratta di un luogo casuale ma del primo centro vaccinale operativo in Lombardia, oggetto l’altra notte di un grave atto vandalico.

"Questo gesto deplorevole - ha dichiarato il sindaco Yuri Grasselli - rappresenta un vile attacco alla struttura stessa e alla nostra comunità. Queste persone senza coraggio e senza dignità hanno non solo danneggiato il Palaspirà, ma hanno anche offeso gli Alpini, danneggiando i loro simboli e quelli delle associazioni locali. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutto e stiamo lavorando a stretto contatto con le Forze dell'ordine per identificare i colpevoli".

Il Palaspirà vandalizzato

Anche il consigliere regionale leghista Giovanni Malanchini ha commentato il gesto definendolo “ignobile e codardo”, che “offende non solo la gente di Spirano, ma l'intera comunità lombarda, un'offesa a tutte queste persone e alle loro famiglie che hanno sofferto a causa della pandemia. L'uso di atti vandalici per imporre le proprie opinioni non solo è inaccettabile, ma dimostra un totale disprezzo per i valori fondamentali su cui si fonda la nostra comunità”.

Malanchini auspica che i responsabili vengano presto identificati: proprio lunedì 18 marzo celebra la giornata in ricordo delle vittime del Covid e quanto accaduto non può essere accettato.