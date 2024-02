Gornate Olona, scritte no Vax sui muri del cimitero: “Salvate i bimbi”. Indignazione in città

Scritte deliranti no Vax sui muri di cinta del cimitero, a Gornate Olona, nessuna pietà, nessun rispetto da parte di chi, nella notte tra martedì e mercoledì, ha imbrattato con la vernice rossa lasciando quei messaggi. Ignoranza, maleducazione, inciviltà, un raid vandalico che ha suscitato indignazione nel paese che solo una settimana fa si è raccolto per dare l’ultimo abbraccio a un bambino di 7 anni, deceduto per un malore improvviso e sepolto nel camposanto.

Un gesto inqualificabile che ferisce ancora di più una comunità già colpita pochi giorni fa proprio dal dramma di una famiglia che ha perso il proprio bambino, il piccolo angelo che riposa nel cimitero. E ferisce ancora di più quella scritta contro i vaccini con la vernice rossa che sembrerebbe fare riferimento al decesso del piccolo.

“Inaccettabile – ripetono in paese – c’è un dolore recente da rispettare, un gesto ignobile”.