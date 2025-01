Seriate, accoltellata nel parcheggio del supermercato: grave una 39enne

Seriate (Bergamo), 6 gennaio 2025 – Un altro episodio di violenza nella Bergamasca.

Questa mattina, lunedì 6 gennaio, poco dopo le 9, una donna di 39 anni sarebbe stata aggredita con una coltellata al culmine di una lite con un uomo, all’esterno di un supermercato Lidl in via Lombardia a Seriate. I due sarebbero stranieri.

Alcuni clienti del negozio hanno subito soccorso la donna portandola all’interno dell’attività commerciale mentre altri hanno dato l’allarme e hanno chiesto l’intervento dei soccorsi. Una volta sul posto, gli operatori del 118 hanno prestato le prima cure alla donna e l’hanno portata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo: è ricoverata in gravi condizioni.

Il parcheggio del supermercato Lidl di via Lombardia, a Seriate, in provincia di Bergamo, dove una donna di 39 anni è stata accoltellata

Al momento non si hanno notizie riguardo l’aggressore. Da chiarire se sia stato fermato o se sia in fuga e da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto: indagano i carabinieri.

Solo due giorni fa, si è consumato un omicidio in pieno centro a Bergamo. Mamadi Tunkara, 36 anni, originario del Gambia, è stato ucciso da Sadate Djiram, 28 anni, richiedente asilo del Togo in Italia dal 2024, incensurato, perché erano interessati alla stessa donna. Una giovane italiana che in passato avrebbe avuto una relazione con l’aggressore e che attualmente aveva iniziato a frequentare la vittima.