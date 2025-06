Elicottero precipita nei boschi della Valle Brembana, paura per le persone a bordo

Bergamo, 14 giugno 2205 – Incidente nei cieli della Valle Brembana: venerdì sera, un piccolo elicottero è caduto nei boschi sopra Taleggio, nell'area tra i Piani di Artavaggio e il rifugio Gherardi, in località Fraggio. I due occupanti sono rimasti praticamente illesi e hanno chiamato loro stessi i soccorsi.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118 da Sondrio, che li ha recuperati e trasportati all'ospedale di Sondrio solo per controlli. Sono state attivate anche le squadre del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco del distaccamento di Zogno, oltre ai carabinieri ma sul luogo dell'incidente è potuto arrivare solo il personale dell'elicottero in quanto la zona non è raggiungibile via terra.

L'incidente è avvenuto lontano dalle abitazioni e con il buio i soccorritori hanno preferito non rimuovere il velivolo, che sarà spostato oggi pomeriggio. Le cause di quanto accaduto el’esatta dinamica sono al vaglio dei carabinieri.