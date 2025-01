“Sì ho ucciso io Mamadi Tunkara, ero geloso”: il 28enne fermato a Chiasso confessa di aver accoltellato a morte il vigilante

Bergamo, 4 gennaio 2025 – Alla fine, stroncato dalle ore di interrogatorio e dalle domande pressanti del magistrato e dei poliziotti della Questura di Bergamo, e dalle prove che lo inchiodavano alle sue responsabilità, lo ha ammesso: “Sì, ho ucciso io Mamadi Tunkara”. Per Sadate Djiram, il togolese di 28 anni senza fissa dimora fermato al confine italosvizzero di Chiasso dalla polizia elvetica, mentre tentava di scappare in Svizzera a bordo di un treno diretto a Lugano, con i vestiti ancora sporchi di sangue, non ci sono più vie di fuga. I testimoni oculari, le telecamere che lo riprendono mentre scappa da via Tiraboschi dopo aver ucciso con cinque fendenti l’addetto alla vigilanza del supermarket Carrefour, e ora la sua stessa ammissione.

L’ammissione

All’inizio il giovane si era avvalto della facoltà di non rispondere. Poi non ha retto. “Sì, sono stato io”. Si è risolto quindi in meno di 24 ore l'omicidio del 36enne gambiano, studente e dipendente di un istituto di vigilanza che ieri pomeriggio poco dopo le 15, nella centralissima strada di zona Porta Nuova, è stato aggredito dal togolese che non ha esitato dopo averlo brancato e bloccato contro la vetrina di un negozio, a scagliargli almeno cinque fendenti mortali armato di coltello. Il fermo di polizia, che ancora nella mattinata di oggi non era stato confermato (l’indagine è affidata alla procuratrice aggiunta di Bergamo Maria Cristina Rota), alla luce dell’esito dell’interrogatorio è stato ora convalidato.

Attesa per l’autopsia

Dalle prime indiscrezioni che emergono dall’interrogatorio davanti al pm incaricato dell’inchiesta, a scatenare la furia omicida è stata la gelosia per una donna “contesa”, che dopo aver lasciato il togolese aveva allacciato da poco una relazione con il giovane gambiano, che da cinque anni viveva a Verdello. Martedì ci sarà l’autopsia sul corpo della vittima.