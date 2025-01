Chi era Mamadi Tunkara, l’addetto della sicurezza del supermercato ucciso a Bergamo mentre stava andando a lavoro

Bergamo, 3 gennaio 2025 – Si chiamava Mamadi Tunkara l’uomo ucciso a coltellate nel pieno pomeriggio di oggi a Bergamo. La vittima dell’aggressione, 40 anni, era originaria del Gambia. Mamadi era il responsabile della sicurezza del supermercato Carrefour di via Tiraboschi: stando alle prime informazioni l’uomo stava arrivando in bici al supermercato, probabilmente per iniziare il turno di lavoro. Arrivato all'altezza del passaggio Pierantonio Cividini, è stato spintonato da un uomo sui 40/45 anni. A quel punto Tunkara è caduto a terra, venendo colpito con tre o quattro coltellate. L'accoltellatore è poi scappato in via Moroni ed è ricercato dalla polizia.

Omicidio in via Tiraboschi, nel centro di Bergamo (Ansa)

La vittima era soprannominata affettuosamente Lookman, per la somiglianza (anche grazie alle treccine) ad Ademola Lookman, il centravanti dell'Atalanta. "Momadi era un bravo ragazzo – ha ricordato un amico -. Eravamo amici: tra nativi del Gambia tutte le settimane ci incontriamo. Viveva in Italia da almeno 5 anni, con il fratello, e da tempo lavorava come responsabile della sicurezza". Abitava, stando alle prime informazioni, a Verdello, in provincia di Bergamo.

Choc in città: l’episodio è avvenuto in una delle strade principali di Bergamo bassa, non distante dal Sentierone, dove sono allestiti i mercatini di Natale e la ruota panoramica davanti a Palazzo Frizzoni, sede del municipio. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Silvia Marchina, intervenuta assieme al procuratore aggiunto Maria Cristina Rota. La polizia sta cercando l'assassino, scappato a piedi verso via Moroni.