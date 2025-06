Overtourism, a Bergamo ipotesi senso unico pedonale in città Alta. Come ai tempi del Covid

Bergamo – Anche Bergamo, come molte città d’arte italiane, soffre del fenomeno dell’overtourism, cioè l’invasione dei turisti. Per cercare di arginare il problema, che riguarda soprattutto Città Alta, il gioiello medievale del capoluogo orobico, l’amministrazione comunale sta perciò valutando l’ipotesi di istituire, a partire da luglio (per proseguire anche ad agosto e settembre), un provvedimento, attivo solo nei fine settimana (sabato e domenica), che indirizzi i pedoni in un senso unico di marcia sulla Corsarola, la maggiore strada del borgo antico, nelle fasce orarie di maggior afflusso, dalle 10 alle 18.

Con uno studio, effettuato sul 2023, da un calcolo empirico, basato principalmente sui flussi della Funicolare forniti da Atb (Azienda trasporti Bergamo), ma anche sull’utilizzo di altri mezzi di trasporto, erano state stimate in Città Alta 600mila presenze complessive, con punte giornaliere anche di 7/8mila presenze. Tutte concentrate nelle solite zone.

Certo era l’anno della Capitale della Cultura, ma il trend turistico di Bergamo si è sempre mantenuto molto alto. “La Corsarola tra Piazza Vecchia e Piazza Mascheroni ha una superficie calpestabile di circa mille metri quadrati - aveva spiegato nel 2023 il ricercatore Nino Gandini . Se si conteggiano, molto realisticamente, due persone al metro quadro, si arriva a duemila persone che transitano sulla Corsarola. E succede piuttosto spesso”.

Un provvedimento simile era già stato istituito in Città Alta ai tempi della prima ondata del Covid con lo scopo di evitare assembramenti. Era il 23 maggio del 2020 e pochi giorni dopo la fine del lockdown, il Comune di Bergamo, dopo aver visto le fotografie di una Città Alta invasa da gente troppo ravvicinata e spesso con la mascherina abbassata, aveva preso la decisione di istituire il senso unico pedonale sulla Corsarola. Nei punti strategici erano stati messi a presidio gli agenti della polizia locale, oltre che volontari.