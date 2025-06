Bergamo, scontro fra un’auto e un bus a Scanzorosciate: il veicolo si ribalta, muore donna di 78 anni

Scanzorosciate (Bergamo), 20 giugno 2025 – Un autobus di linea si è scontrato con un’auto ieri sera a Scanzorosciate oggi 20 giugno fra il tardo pomeriggio e la sera nel tratto compreso fra corso Europa e viale Marconi. L’impatto è stato così violento che la Volkswagen Golf si è ribaltata. Ad avere la peggio è stata la donna di 78 anni che era alla guida dell’auto. Quando i soccorsi sono arrivati sul luogo dell’incidente purtroppo per per lei non c’era già più niente da fare. Ai medici del 118 accorsi non è restato altro da fare che constatarne il decesso.

Dov’è avvenuto

L’impatto fra il mezzo pesante di Atb e la macchina è avvenuto intorno alle 19 a pochi metri dal ponte di Gorle, in direzione Pedrengo. Dopo l’allarme lanciato dai testimoni sul posto la centrale di Areu ha inviato quattro ambulanze per soccorrere gli altri feriti che erano a bordo dell’auto – una donna di 74 anni e due uomini di 80 e 78 – illese invece le persone a bordo del bus. I feriti sono stati trasportati agli ospedali di Bergamo, Seriate e Alzano Lombardo. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Ancora da chiarire la dinamica che ha portato all’impatto.