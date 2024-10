Sara Centelleghe, una fiaccolata per la 18enne uccisa a Costa Volpino: uniti contro ogni forma di violenza

Costa Volpino (Bergamo), 30 ottobre 2024 – Una fiaccolata per Sara Centelleghe, la 18enne uccisa a forbiciate da Jashandeep Badhan, il vicino di casa 19enne, che è riuscito ad entrare in casa sua mentre dormiva, nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre.

Il corteo si terrà questa sera. L’appuntamento per la partenza è alle 20,30 a Lovere, in piazzale Marconi, proprio di fronte all’istituto Ivan Piana dove Sara frequentava la quinta del socio sanitario. Poi, le persone percorreranno via Marconi di Lovere e poi la via Nazionale di Costa Volpino; sotto la casa di Sara verrà deposto un mazzo di fiori, infine nel piazzale del municipio il sindaco Federico Baiguini leggerà un messaggio.

Un’iniziativa che vuole essere il simbolo del cordoglio di tutta la comunità, che si stringe con rispetto attorno ai genitori e alle famiglie colpite dalla tragedia. Ma anche un modo per essere uniti, ancora una volta, contro ogni forma di violenza.

Fiaccolata per Sara Centelleghe a Costa Volpino

Nel frattempo, sia nelle piazze, sia nei bar, sia sulla pagina social “Sei di Costa Volpino“ si discute di quanto successo. Simona Acatti ha sottolineato la necessità di “essere in tanti” per dire basta alla violenza. Qualcuno si è riferito direttamente a chi ha ucciso Sara, come Denise Rodigliari che ha scritto: “Povera ragazza e poveri genitori non doveva succedere. Era troppo giovane per volare in cielo. Per lui, invece, ci vorrebbe l’ ergastolo”.

“Le istituzioni, insieme a tutta la comunità – ha spiegato il sindaco di Costa Volpino, Federico Baiguini – si riuniranno per essere vicini alle famiglie in un lungo e silenzioso abbraccio. In questo momento non ci sono altre parole da aggiungere”.