Chi è Jashan Deep Badhan e perché ha ucciso Sara Centelleghe

Il quadro sembra chiaro ma manca un tassello fondamentale: perché Jashan Deep Badhan ha ucciso nella notte tra venerdì e sabato Sara Centelleghe? I due sicuramente si conoscevano, erano per così dire amici. Li separavano pochi mesi e pochi passi. Abitavano a qualche metro l’uno dall’altra, in un complesso di condomini in via Nazionale a Costa Volpino.

Sara Centelleghe, la 18enne uccisa a Costa Volpino

Per raggiungere l’abitazione al terzo piano del civico 142, dove Sara abitava con la madre, il ragazzo di origine indiana ha solo dovuto salire una rampa di scale e lo avrebbe fatto in pantofole. Cosa sia esattamente successo in quell’incontro notturno di una ventina di minuti prima dell’omicidio a colpi di forbice – una decina – mentre l’amica di Sara usciva di casa per andare a prendere da bere, potrà riferirlo solo il 19enne che sabato è crollato davanti al pm ammette di essere l’autore del delitto. Nelle prossime ore, assistito dall’avvocato Fausto Micheli, dovrà sostenere l’interrogatorio di garanzia e potrà raccontare esattamente cosa lo ha spinto a uccidere. “Il ragazzo è provato”, ha detto il legale.

Le macchie di sangue sulle scale del palazzo dove è avvenuto l'omicidio

Un ragazzo figlio di immigrati, come tanti in Lombardia. Elettricista di mestiere. Qualcuno dice che avesse avuto problemi con la droga e non è escluso che la lite tra i due ragazzi con la droga c’entri qualcosa. Ma una sequenza così violenta e veloce lascerebbe pensare anche a un movente passionale, forse un rifiuto. Saranno gli inquirenti a dirlo. Sulla base della confessione, delle testimonianze e degli elementi raccolti, a partire dagli indumenti e dalla lenzuola sequestrati al ragazzo che nel garage di casa – ora sigillato dai carabinieri – si sarebbe cambiato i vestiti prima di andare a dormire. A svegliarlo sabato mattina sono stati proprio gli investigatori, per poi portarlo in caserma.

Jashan Deep Badhan vive in casa con i genitori e due fratelli minori. Una famiglia di lavoratori onesti. Nessun problema di integrazione. Veste in modo moderno, jeans e felpe con cappuccio, proprio come quando è stato visto uscire dalla caserma di Costa Volpino in manette dopo la confessione. Si fa chiamare Deep e Deep La Rue, evidentemente perché fan del famoso trapper, sulle pagine dei social dove si presente come “coolest bad boy”, tradotto: il ragazzo cattivo più “figo”.