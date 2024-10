“Chi sei?”. Le ultime parole di Sara Centelleghe al suo assassino. Jashandeep Badhan aveva un appuntamento con l’amica

Costa Volpino (Bergamo), 28 ottobre 2024 – Prima i pugni e poi una trentina di forbiciate, alcune al volto, altre al cranio e al torace. È così che nella notte tra venerdì e sabato è morta Sara Centelleghe, 18enne di Costa Volpino, per mano di Jashandeep Badhan, indiano di 19 anni, che è riuscito ad entrare a casa della giovane forse dopo un appuntamento mancato con l’amica che stava trascorrendo la serata con lei. E proprio per l’altro numero di colpi (non una decina come era stato detto all’inizio, ndr), inferti sul corpo della ragazza, il pm titolare del caso, Giampiero Golluccio, sta valutando anche l’aggravante della crudeltà.

Intanto l'arrestato è stato accompagnato dal carcere in ospedale per curare le ferite alla mano destra che si era provocato durante l'aggressione a Sara. Proprio la mano ferita aveva insospettito i carabinieri che, sabato mattina, lo avevano convocato in caserma, inizialmente come testimone. Mentre domani mattina il 19enne si dovrà presentare davanti al gip per un nuovo interrogatorio. Oggi il pm ha anche incaricato il medico legale per l'autopsia sul corpo della vittima, ma la data non è ancora stata fissata.

Sara Centelleghe uccisa da Jashandeep Badhan

“Chi sei?”, avrebbe domandato Sara Centelleghe quando Jashandeep Badhan si è presentato alla porta di casa sua. Lei conosceva solo di vista il 19enne indiano, che abita nel suo stesso complesso residenziale ma in una scala diversa, e non è una sua amica. Al contrario della ragazza con cui la 18enne stava trascorrendo la serata. In quel momento, però, la coetanea non si trovava nell’appartamento, perché – stando a quanto avrebbe raccontato in un primo interrogatorio – era uscita per andare a prendere da bere in un distributore automatico poco distante dal condominio.

In circostanze ancora del tutto da chiarire, Joshadeep Badhan sarebbe riuscito ad entrare nell’appartamento di Sara Centelleghe e tra i due sarebbe scoppiata subito una violentissima lite. Il giovane avrebbe iniziato a prendere a pugni la 18enne. Poi si sarebbe diretto in cucina, avrebbe preso delle forbici e avrebbe sferrato una trentina di colpi sulla ragazza uccidendola. Infine, con i vestiti e i piedi sporchi di sangue, è scappato, lasciando una scia di impronte, lungo tutto il percorso che ha fatto per tornare a casa. Dopo essersi cambiato i vestiti in garage, si è messo a letto ed è stato svegliato sabato mattina dai carabinieri. I militari lo hanno portarlo in caserma dove Jashandeep Badhan ha confessato l’omicidio. Nel frattempo, l’amica di Sara è rientrata a casa e ha trovato la 18enne in un lago di sangue.

Ma la sera del dleitto, l’amica di Sara doveva davvero andare a prendere da bere al distributore automatico? Dopo i primi interrogatori e risocntri emerge qualcosa di diverso. Sara e Deep, in effetti, si conoscevano solo di vista. Per quale motivo il 19enne sarebbe dovuto andare a casa di lei? Invece, l'amica della vittima e il killer si conoscono e sembra si siano dati appuntamento in precedenza, tramite messaggi. Un ultimo sms alle 23.30 circa. Lui era stato fuori con gli amici, e ha ammesso di aver bevuto molto. Quando è rientrato ha parcheggiato l'auto nel garage e ha salito le scale per incontrare la ragazza. Lei, nel frattempo, ha preso l'ascensore. Così non si sono incrociati. E lui ha trovato solo Sara in casa.

Ma perché l’ha uccisa? Come si legge nel verbale dell’interrogatorio, il 19enne ha affermato di “non sapere” perché abbia aggredito Sara. E tra le lacrime ha aggiunto di essere pentito. Ha ammesso di avere bevuto la sera dell’omicidio ma ha negato il movente sessuale, che resta però una delle ipotesi alla base dell’aggressione.

Intanto il padre di Sara, Vittorio Centelleghe, ha cercato rifugio a casa della mamma, nella frazione Piana. Ma non riesce a darsi pace. Raggiunto al telefono da Storie Italiane, trasmissione di Rai1 condotta da Eleonora Daniele, che può essere rivista su Raiplay: “Ero orgogliosissimo di mia figlia, per cosa è morta? Per niente. Perché? Sara è morta per cosa? Mia figlia per cosa è morta? Io mi chiedo questo: perché?”. E ha aggiunto: “Mi ha strappato il cuore, bisogna fare qualcosa perché ormai è all’ordine del giorno che una donna viene uccisa senza motivo”.

“Sara era una di noi. Sara era una giovane studentessa dell'Ivan Piana che si stava affacciando alla vita piena di sogni e speranze”. Queste le parole che arrivano dall'istituto sociosanitario 'Ivan Piana' di Lovere che frequentava Sara Centelleghe. Questa mattina, 28 ottobre, le lezioni si sono fermate per dedicare un minuto di silenzio alla ragazza. La preside Celestina Zandonai l’ha ricordata così: “Sara quest'anno avrebbe conseguito il diploma. La terribile e tragica notizia della sua scomparsa ha paralizzato la scuola, ha sconvolto la comunità. Sabato 26 ottobre la psicologa dell'istituto ha dato il suo immediato supporto alla classe, agli amici e alle amiche di Sara. Numerose saranno le azioni che verranno attivare per aiutare studenti e insegnanti in questo momento di grande dolore e tutti ci uniremo partecipando alla fiaccolata di giovedì 31 ottobre. Non ci sono parole, siamo tutti sconvolti ed attoniti. Il nostro pensiero va alla famiglia a cui siamo molto vicini”.