Romano di Lombardia, con la pistola sul bus tiene sotto tiro due studenti per rapinarli: interviene il padre di uno dei ragazzi e lo ferisce con una roncola

Romano di Lombardia (Bergamo), 5 giugno 2025 – Episodio da film dell’orrore. È successo ieri mattina intorno alle 8 su un bus di linea dove a bordo, vista l’ora, c’erano diversi ragazzi diretti a scuola e altri passeggeri. Siamo a Romano di Lombardia. Nel tragitto scolastico del pullman diretto alla stazione ferroviaria, all’improvviso un uomo residente a Fontanella avrebbe estratto una pistola: poi si è scoperto essere una scacciacani priva del tappo rosso. Il suo obiettivo erano due ragazzi di origine indiana a cui ha intimato di consegnare soldi e cellulari.

L’intervento dell’autista

Quando ha mostrato l’arma ha provocato il panico a bordo: l’autista ha fermato il mezzo nel piazzale della stazione e aperto le porte permettendo a tutti di scappare. Sono stati attimi di paura. Nel trambusto generato dal fuggi fuggi generale, uno dei due studenti è riuscito a contattare il genitore raccontandogli quello che stava accadendo. L’aggressore nel frattempo continuava a tenerli sotto tiro, mentre i due ragazzi si stavano allontanando per raggiungere via Belvedere, dove si trova il polo scolastico di Romano di Lombardia. Lì, poco dopo, è arrivato il padre di uno dei ragazzi avventandosi sul rapinatore.

Interviene la pattuglia

Vista la scena i passanti hanno dato l’allarme, attirando l’attenzione della Polizia locale del Distretto della Bassa orientale, già sul posto per un controllo di routine. Nel giro di pochi minuti la lite è degenerata, il papà indiano ha estratto la roncola e per nulla intimorito dalla pistola ha colpito al braccio l’aggressore.

Le indagini

Gli agenti hanno chiesto subito il supporto dei carabinieri della vicina stazione intervenuti con pattuglie di Romano di Lombardia e Urgnano. Tutti e due gli uomini sono stati immobilizzati e l’aggressore ferito è stato soccorso dai sanitari che l’hanno medicato sul posto per poi trasportarlo in pronto soccorso, per ulteriori accertamenti. La roncola è stata sequestrata insieme alla pistola scacciacani. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica completa dei fatti.