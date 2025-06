Assalto con l'esplosivo al Bancomat di Sarnico: gli autori del blitz presi in Veneto Un nomade e due pregiudicati arrestati nel Trevigiano e in provincia di Padova per il colpo del 25 maggio scorso. I carabinieri hanno sequestrato 16mila euro, orologi e gioielli, oltre ad attrezzi da scasso, ordigni e passamontagna