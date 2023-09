Bergamo, rissa nella zona di Porta Nuova: foglio di via per un anno dalla città per due giovani

Bergamo, 9 settembre 2023 – Il questore di Bergamo, Stanislao Schimera, ha emesso due provvedimenti di foglio di via obbligatorio dal comune di Bergamo della durata di un anno nei confronti di due giovani responsabili, secondo quanto emerso dagli accertamenti della Squadra mobile e della squadra Volanti, della rissa del 20 agosto, che ha coinvolto un gruppo di giovani nella zona di Porta Nuova. L’episodio ha coinvolto anche altre persone, non ancora identificate.

Secondo le indagini, i due giovani, di origine egiziana, di 20 e 19 anni, già deferiti all’autorità giudiziaria per rissa aggravata, hanno partecipato attivamente alle fasi che hanno portato i gruppi di giovani ad affrontarsi nella zona centrale di Bergamo.

I due, residenti nei comuni di Brembate e Capriate San Gervasio, non potranno per un anno tornare a Bergamo, se non autorizzati per legittimi motivi dall’autorità di pubblica sicurezza, incorrendo, in caso di violazione nella pena dell’arresto da uno a sei mesi con l’eventuale aggravio della misura in atto. La questura spiega che sono attualmente in corso ulteriori accertamenti per individuare altri soggetti che hanno partecipato ai cori discriminatori.