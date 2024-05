Atalanta, dal rientro della squadra al pullman scoperto: il programma della festa

La festa è esplosa al triplice fischio, ma l’abbraccio tra squadra e città deve ancora arrivare. Bergamo attende impaziente il rientro dell’Atalanta per rendere un degno tributo agli eroi di Dublino, capaci di portare sotto la Mole la prima coppa europea della storia della Dea. Sono in tantissimi i bergamaschi pronti ad accogliere i freschi campioni d’Europa a Orio al Serio. La squadra dovrebbe salire su un volo per l’Italia in tarda mattinata/primo pomeriggio anche se non ci sono ancora comunicazioni ufficiali a riguardo.

Ad attenderli il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che ha esultato per la storica vittoria in Europa League: “È stata una gioia immensa, per chi era a Dublino, per chi era in piazza a Bergamo e per tutti i tifosi. Una cosa così era al di là di ogni sogno e speranza. La città vive un momento di grazia proprio grazie a questa squadra. Non è un episodio che nasce dal nulla. Sono otto anni che, da quando Gian Piero Gasperini siede sulla panchina dell’Atalanta, un modello di società sempre ben gestito dalla famiglia Percassi è diventato anche un modello di successo che ci ha consentito di andare in Europa numerose volte, fino al risultato incredibile di ieri sera”.

Poi il sindaco ha aperto alla possibilità di organizzare un giro della città con un pullman scoperto coi calciatori come visto con l’Inter per le vie di Milano: “Sicuramente ci sarà la grande aspettativa di poter incontrare la squadra con un bus scoperto in città. Io sono a disposizione della società”.

Anche Meloni omaggia la Dea

Anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha voluto celebrare l’Atalanta e il suo progetto sportivo, orgoglio e spot dell’Italia all’estero: “Congratulazioni all’Atalanta che ha vinto con una straordinaria prestazione la finale di Europa League. Un successo storico per la città di Bergamo, un orgoglio per l’Italia intera”