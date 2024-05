Atalanta campione Europa League: migliaia di tifosi in aeroporto per accogliere la Dea

Una notte magica per Bergamo e per tutti i tifosi atalantini. Ieri la Dea ha vinto l’Europa League, battendo nella finale di Dublino il Bayer Leverkusen per 3-0. Un traguardo storico: l'Atalanta ha alzato al cielo la sua prima coppa europea della sua storia. I nerazzurri hanno battuto nell'ordine Sporting, Rakow, Sturm Graz, ancora Sporting, Liverpool, Marsiglia e infine Bayer Leverkusen, ponendo fine a un'imbattibilità, quella dei tedeschi, durata per 51 partite. La finale della Dublin Arena è stata praticamente la partita perfetta. Decisiva la tripletta di Ademola Lookman. Poi è stata una notte di festa per le vie di Dublino, colorate dagli 8mila tifosi nerazzurri, e presenze da record anche a Bergamo, nelle piazze principali c'erano oltre 20mila persone per festeggiare un'impresa dal sapore storico. Oggi il rientro a casa, con l’atterraggio all'aeroporto di Orio al Serio, con migliaia di tifosi accorsi allo scalo orobico per accogliere la squadra.

12:56 Migliaia di tifosi a Orio Cori, bandiere e striscioni, una festa dopo la nottata di festa tra Dublino e Bergamo. Circa un migliaio di tifosi ha atteso lo sbarco dell'Atalanta all'aeroporto di Orio al Serio, sistemato oltre al recinzione del fondo pista. I vincitori dell'Europa League sono atterrati alle 14.25 con un charter per salire poi sul pullman della società e rientrare nella sede di Zingonia dove altri circa mille tifosi hanno atteso i giocatori. A scendere per primo dalla scaletta dell'aereo, la coppa vinta in mano, è stato l'olandese De Roon, seguito da Gasperini. Prima di salire il bus aeroportuale arrivato sottobordo, il capitano dell' Atalanta ha alzato il trofeo e l'ha mostrato ai tanti tifosi oltre la recinzione, poi tutta la squadra si è schierata fuori dal bus a ricevere l'applauso a distanza dei tifosi ricambiando con altri applausi alla gente. 12:50 ll ringraziamento della Uefa: "A Dublino atmosfera splendida" La Uefa ha voluto ringraziare "di cuore l' Atalanta, il Bayer Leverkusen e tutti i tifosi che hanno partecipato ieri sera alla finale di Europa League a Dublino. La vostra passione ed entusiasmo hanno creato un'atmosfera splendida, rendendo l'evento davvero indimenticabile".