Scontro frontale con un camion, auto prende fuoco: un morto

Presezzo (Bergamo), 30 gennaio 2024 – Ancora un morto sulle strade lombarde, il secondo di oggi mercoledì 30 gennaio 2024.

La vittima dell’incidente avvenuto verso le 11 sulla strada provinciale 342 a a Presezzo è un uomo che si trovava al volante della sua auto schiantatasi frontalmentge contro un mezzo pesante e poi incendiatasi. Illeso invece il conducente del mezzo pesante. Ancora da verificare l'esatta dinamica.

L’intervento

Agli operatori del 118, intervenuti con un’automedica e un’ambulanza, non è rimasto altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme che avvolgevano l’automobile

Intanto Anas comunica che è” provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, per incidente al km 5,800, la strada statale 342 "Asse interurbano di Bergamo" a Marzole, provincia di Bergamo. Per consentire le operazioni di ripristino della viabilità la strada è stata chiusa dal km 3,000 al km 7,200”.

Il precedente

Sempre oggi altro tragico schianto sulla Tangenziale Est di Pavia, con un uomo morto sul colpo e una donna ferita in modo grave. L'incidente è successo verso le 6.30 di oggi, martedì 30 gennaio, nel tratto della Statale 617 all'altezza dello svincolo in ingresso da via Lardirago/Cà della Terra in direzione Vigentina.