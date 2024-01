Incidente sulla Tangenziale Est di Pavia: morto un uomo, ferita gravemente una donna

Pavia, 30 gennaio 2024 - Tragico schianto sulla Tangenziale Est di Pavia, con un uomo morto sul colpo e una donna ferita in modo grave. L'incidente è successo verso le 6.30 di oggi, martedì 30 gennaio, nel tratto della Statale 617 all'altezza dello svincolo in ingresso da via Lardirago/Cà della Terra in direzione Vigentina.

L'impatto è stato molto violento, un frontale tra due auto, una Fiat Punto e una Volskwagen Passat, che procedevano nelle opposte direzioni di marcia. Anche se è chiamata tangenziale, infatti, la strada è una Statale a due corsie con doppio senso di marcia, non separate da guard-rail centrale, con tanto di rotatorie. Il punto dello scontro è in semicurva, con una delle due auto che deve aver invaso la corsia dell'opposta direzione di marcia, schiantandosi frontalmente con l'altro mezzo. La dinamica è però ancora al vaglio della Polstrada di Pavia, che sta procedendo con i rilievi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, oltre ai soccorsi sanitari, con la Statale che è stata chiusa al transito in entrambe le direzioni, con notevoli ripercussioni sul traffico cittadino all'orario di punta mattutino. Lunghe code si sono infatti registrate in ingresso a Pavia dalla Tangenziale Ovest e dalle diverse direttrici in entrata da Est, con la viabilità ordinaria congestionata dai mezzi deviati per la chiusura della tangenziale. Ma la conseguenza più grave dell'incidente è stata il decesso, constatato sul posto, di uno dei due automobilisti coinvolti, le cui generalità non state ancora rese note. La donna alla guida dell'altra auto è stata trasportata con l'ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo.