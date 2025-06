Università di Bergamo, 69 posti per i dottorati di ricerca: i corsi, i requisiti ed entro quando fare domanda

Bergamo, 3 giugno 2205 – Al via la selezione per i corsi di dottorato di ricerca del XLI ciclo all'università di Bergamo dove sono disponibili 69 posti, di cui 56 con borsa di studio, per 11 corsi. Fra le novità dei corsi che inizieranno il primo novembre 2025 ci sono il dottorato in Scienze umane e sociali e il percorso interdisciplinare e internazionale Artificial Intelligence for Sustainable Future, ovvero intelligenza artificiale per un futuro sostenibile.

“I corsi di dottorato di UniBg - ha spiegato la prorettrice alla Ricerca scientifica Mariafrancesca Sicilia - sono caratterizzati da un'impostazione innovativa, interdisciplinare e con una forte proiezione internazionale. Si inseriscono in un contesto di ricerca dinamico e stimolante, arricchito da collaborazioni con enti pubblici e imprese innovative, partnership con università e centri di ricerca di tutto il mondo, programmi di mobilità internazionale e un'ampia rete di servizi e strutture a supporto della ricerca”.

“I nostri programmi - ha aggiunto - forniscono le competenze, l'approccio critico e le connessioni necessarie per condurre ricerche di alta qualità e ad alto impatto, in grado di contribuire ad affrontare le sfide del presente e del futuro”.

L'elenco completo dei corsi - che riguardano anche Salute e longevità, linguistica, diritto e management - è sul sito internet dell’Università: nell’apposita pagina web sono riportate anche le specifiche relative ai singoli posti, alle borse e ai requisiti di ammissione. Le domande dovranno arrivare entro il 16 giugno alle 11:59.