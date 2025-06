Dramma a Cene, spara alla moglie e la uccide. Poi si toglie la vita. L’allarme lanciato da uno dei figli

Cene (Bergamo), 5 maggio 2025 – Tragedia nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 maggio, a Cene piccolo centro di 4mila abitanti della Valle Seriana, in provincia di Bergamo. Stando alle prime informazioni Ruben Bertocchi di 55 anni ha ucciso la moglie Elena Belloli di 51 anni, sparandole con una pistola. L’allarme è scattato intorno alle 17 di questo pomeriggio.

L’omicidio suicidio

Secondo quanto emerso il 55enne avrebbe poi rivolto l'arma verso di sé e si è tolto la vita. In base alle prime informazioni il delitto si è consumato al primo piano della palazzina di via Fanti dove la coppia viveva. Il delitto, sempre secondo le prime informazioni, si sarebbe consumato in casa.

L’allarme

A chiamare i Carabinieri è stato uno dei due figli della coppia. Dai primi accertamenti dei militari della compagnia di Clusone e del nucleo investigativo di Bergamo, coordinati dal pm di turno Giampiero Golluccio, non è ancora emerso un movente chiaro dietro il gesto dell'uomo.