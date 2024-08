Sharon Verzeni, caccia al coltello usato dal killer: i carabinieri con i metal detector battono la zona dell’omicidio

Terno d’Isola (Bergamo), 28 agosto 2024 – Alla ricerca dell’arma utilizzata dal killer per uccidere Sharon Verzeni a Terno d’Isola lo scorso 30 luglio.

Sono iniziate attorno alle 8 di oggi mercoledì 28 agosto, e potrebbero durare sino a domani, le ricerche da parte dei carabinieri con i metal detector del coltello. Per ora si concentrano nelle area del delitto e subito attorno.

I carabinieri controlleranno alcune strade che potrebbero essere state percorse dal killer in fuga. Il sindaco di Terno, Gianluca Sala, ha comunicato che “saranno chiuse al traffico per un intervallo di tempo circoscritto» alcune strade sul territorio comunale, “misure temporanee necessarie per consentire alle forze dell’ordine di svolgere le operazioni investigative in corso”.

Già nelle ore immediatamente successive al delitto, i carabinieri avevano cercato l'arma nella via dove Sharon Verzeni è stata uccisa. Il Comune aveva disposto anche la sospensione della raccolta della spazzatura per agevolare la caccia al grosso coltello.

Anche oggi, probabilmente, verranno sentiti nuovi possibili testimoni mentre sarebbe stato riconosciuto il misterioso uomo in bicicletta che percorreva in contromano via Castegnate a Terno d’Isola proprio mentre Sharon Verzeni veniva accoltellata. Gli investigatori sarebbero giunti alla sua identificazione incrociando le testimonianze dei residenti con i filmati delle telecamere della zona, dagli abiti al modello di bicicletta. È lui il killer o è il testimone chiave del femminicidio?

Ma non sarebbe stato l’unico uomo in bici quella sera nelle vicinanze del luogo dell’omicidio. Secondo l’Eco di Bergamo, c’era anche un altro ciclista. Non è stato specificato se sia passato prima o dopo l’aggressione mortale e non sarebbe stato ancora identificato anche se i carabinieri avrebbero un’idea su chi possa essere.

I carabinieri hanno anche analizzato i movimenti dal conto corrente della barista, accertando alcuni versamenti nell’ultimo periodo a beneficio di Scientology, movimento con cui era entrata in contatto attraverso i suoi datori di lavoro. Somme di denaro – alcune centinaia di euro – per pagare corsi di rilassamento e per migliorare la relazione con la clientela. La scelta potrebbe aver provocato attriti nella coppia, che aveva un mutuo e le rate dell’auto da pagare. Sergio Rucco, però non è indagato, e ieri è tornato al suo lavoro di idraulico.

“Non so chi possa avere ucciso Sharon: forse un cliente del bar che può averle dato fastidio oppure l'hanno scambiata per un'altra persona". Sergio Ruocco, il fidanzato della barista uccisa in via Castegnate a Terno d'Isola in provincia di Bergamo, in un'intervista a La Stampa chiarisce di non sentirsi accerchiato dai carabinieri: "Voglio dare una mano alle indagini e posso andare in caserma ogni volta che serve". Ruocco non ha in mente un'idea precisa su chi possa aver voluto la morte della ragazza: "Se avessimo saputo qualcosa, avremmo già parlato con i carabinieri: nessuno poteva volerle del male a Sharon, magari l'hanno scambiata per un'altra persona". Sulla pista Scientology il compagno di Sharon si mostra scettico: "Aveva fatto amicizia con due persone con cui parlava ogni tanto, l'ho accompagnata un paio di volte anche io a prendere un caffè con loro: mi sembravano brave persone".

"Magari qualcuno ha visto qualcosa la sera dell'omicidio, ma potrebbe avere paura a dirlo". così Sergio Ruocco, il fidanzato di Sharon Verzeni, in un'intervista a Repubblica. Tutte le piste sono ancora aperte, ma il compagno di Sharon esclude che possano essere stati gli spacciatori che frequentano la via ad aver ucciso la compagna: "Erano due o tre, ma non ci guardavano neanche". Anche la pista del precedente lavoro lo convince poco: "Non credo, poi è passato del tempo: due anni".