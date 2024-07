Sharon Verzeni, chi era la donna uccisa a coltellate a Terno d’Isola

Terno d’Isola (Bergamo), 30 luglio 2204 – Tragedia nella Bergamasca: una 33enne è stata uccisa a coltellate nella notte tra lunedì e martedì, a Terno d’Isola. La donna è stata trovata in un lago di sangue con ferite da arma da taglio alla schiena e al torace, a terra in via Castegnate. Soccorsa e trasportata in codice rosso – è stata lei stessa a chiedere aiuto al 112 – , è poi morta all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Chi era

La vittima dell'omicidio è Sharon Verzeni, 33 anni, originaria di Bottanuco ma da tre anni residente a Terno d’Isola, dove viveva con il compagno. Dopo gli studi da estetista, lavorava part time in un nail bar.

L’ultima telefonata

La donna ha chiamato autonomamente il numero unico delle emergenze 112 riuscendo così a dire: “Aiuto, sono stata accoltellata”. Sul posto sono stati inviati immediatamente i medici e i paramedici del 118 dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), che l’hanno soccorsa e trasportata in codice rosso all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. la donna era in un lago i sangue con ferite alla schiena e al torace.

Si cerca l’assassino

Subito dopo i soccorsi, sono partite le ricerche dell’assassino da parte dei carabinieri di Zogno. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona: i filmati potrebbero fornire un quadro più preciso dell'intera vicenda. Ma si cerca anche l’arma del delitto: il killer potrebbe essersene disfatto, insieme agli abiti sporchi di sangue, gettandoli in un cestino dei rifiuti nelle vicinanze. Anche per questo, il sindaco di Terno d’Isola, Gianluca Sala, ha voluto rilanciare un invito degli inquirenti: “La magistratura raccomanda a tutti i cittadini di astenersi dal conferimento dei rifiuti a partire da oggi, martedì 30 luglio, fino a sabato 3 agosto, per favorire il corretto svolgimento delle indagini. Inoltre, si informa che la piattaforma ecologica è stata chiusa al pubblico almeno fino a sabato 3 agosto” si legge in un post diffuso su Facebook.