Caldo ed eccessivo consumo di energia mandano in tilt la linea della media tensione: cronaca della giornata che ha (quasi) paralizzato Bergamo

Bergamo – Semafori che all’improvviso si sono spenti o sono andati in tilt, con il rischio incidenti. In particolare agli incroci. Persone bloccate in ascensore. Conseguenze di un black-out che ha colpito a macchia di leopardo zone della città: a partire dalla mattinata fino al tardo pomeriggio. Prima in Città Alta, poi progressivamente la stessa cosa è avvenuta nel quartiere di San Tomaso, e in successione in Borgo Santa Caterina, fino a diverse zone del centro.

Pesanti i disagi a bar, negozi, attività artigianali e strutture ricettive, abitazioni private, rimasti a lungo senza elettricità. Sembra che all’origine del black-out vi sia stato un guasto sulla rete di media tensione. L’Enel ha fatto sapere che ci sono stati guasti sulla linea di media tensione e che stanno eseguendo manovre per cercare il “tronco” guasto. Guasti probabilmente causati dal caldo torrido di questi giorni “che portano a un surriscaldamento e alla dilatazione dei cavi elettrici, senza contare l’utilizzo dei climatizzatori che sovraccaricano la rete”, spiegano dalla società.

A cui occorre aggiungere l’utilizzo degli impianti di condizionamento al massimo per combattere l’afa e il grandecaldo. Il centralino della Polizia locale in via Coghetti è stato subissato di chiamate di utenti, automobilisti che segnalavano i semafori che avevano smesso di funzionare e per regolare il traffico sono state inviate diverse pattuglie. Alla centrale dei vigili del fuoco sono invece arrivate diverse richieste di aiuto per ascensori fermi. Il black-out ha interessato oltre a Città Alta zone del centro, da piazza Sant’Anna, lo stesso si è ripetuto nel quartiere di San Tomaso.

A Borgo Santa Caterina la corrente se n’è andata intorno alle ore 15 facendo scattare una raffica di allarmi e provocando lo spegnimento dei semafori al pericoloso incrocio di piazzale Oberdan, dalle parti del Gewiss Stadium. Le auto, nell’incertezza, non sapendo se procedere o meno, hanno rallentato. Lo stesso problema è stato rilevato in alcune zone più centrali della città. Intorno alle 17 in alcune zone del centro, l’elettricità ha ricominciato a funzionare, anche se in alcune via, come via Tasca, alle 17.50 era ancora senza corrente elettrica.