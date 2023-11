Attenzione alla guida, un lupo in mezzo alla strada provinciale a Valbondione

Valbondione (Bergamo), 28 novembre 2023 – Nuova segnalazione della presenza di un esemplare di lupo a Valbondione, in Alta Valle Seriana.

È successo domenica mattina, una manciata di minuti prima delle 11, sulla strada provinciale che costeggia le ultime abitazioni del centro abitato della frazione di Fiumenero. Ad immortalare l’animale è stato un abitante, che lo ha sorpreso mentre camminava sulla carreggiata.

Il lupo ha fissato per un attimo l’uomo, prima di inoltrarsi nel bosco e far perdere rapidamente le sue tracce. L’ultima segnalazione di un lupo a Valbondione risaliva solo a pochi giorni fa, giovedì 23 novembre, quando un passante lo aveva ripreso lungo la provinciale che collega Valbondione a Lizzola. Con ogni probabilità potrebbe trattarsi dello stesso lupo o di un esemplare che fa parte del branco presente nelle Orobie bergamasche. Secondo gli esperti, si sarebbe avvicinato al centro abitato alla caccia di cibo. La sua presenza non preoccupa comunque più di tanto gli abitanti.

"Generalmente il lupo non attacca l’uomo e scappa. Certo trovarselo di fronte un po’ di timore lo incute. L’importante è non farsi prendere dal panico e non fare gesti inconsulti che potrebbero spaventarlo e indurlo ad aggreddire per difendersi", spiega un residente. L’8 novembre, invece, un lupo era stato avvistato di prima mattina mentre si aggirava per gli Spiazzi di Gromo, nella frazione Boario, vicino agli impianti sciistici di risalita, in piazzale Avert. Anche in questo caso era stato un passante a riprenderlo con il telefonino cellulare.

A fine ottobre , infine, la Polizia Provinciale aveva annunciato la presenza sul territorio bergamasco di un piccolo branco, il primo accertato in provincia di Bergamo. Sarebbero sei complessivamente i lupi di stanza nella zona - di cui quattro lupacchiotti - e il loro avvistamento in contesti urbani sarebbe dovuto alla sola ricerca di cibo. La prova sono le immagini di una fototrappola installata in zona Roncaglia, proprio a Gandellino, che ha immortalato due esemplari. Prima di questo annuncio da parte della Polizia Provinciale, c’erano state diverse segnalazioni. L’ultima risaliva al luglio scorso, quando ben dodici ovini nella baita di Fontana Mora, a Gandellino, erano stati trovati morti.