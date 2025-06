Sigarette di contrabbando, maxi sequestro all’aeroporto di Orio al Serio: sequestrate oltre 4.700 stecche

Orio al Serio (Bergamo), 25 giugno 2025 – L'intensificazione delle attività di monitoraggio e controllo presso le sale arrivi e partenze dell'aeroporto internazionale "Il Caravaggio" di Orio al Serio (Bergamo), svolte congiuntamente dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e dai militari della Compagnia della Guardia di finanza di Orio al Serio, ha portato negli ultimi giorni di intercettare e sequestrare 958,5 kg di TLE (tabacchi lavoratori esteri) di contrabbando confezionati in oltre 4.700 stecche.

Gli interventi hanno riguardato 15 passeggeri, tra uomini e donne di diverse nazionalità (Cameron, Costa d'Avorio, Congo, Guinea, Spagna, Germania e Francia), di età compresa tra i 22 e i 63 anni, tutti in arrivo da Il Cairo (Egitto). Durante i controlli, i militari e i funzionari, insospettiti dall'atteggiamento irrequieto dei soggetti che attendevano il ritiro delle valigie ai nastri di consegna, hanno provveduto a ispezionare alcuni bagagli in loro possesso, con l'ausilio del radiogeno, rinvenendovi all'interno centinaia di pacchetti di sigarette prive del contrassegno di Stato e destinate a un circuito di distribuzione parallelo e illegale.

Delle quindici persone intercettate, ben undici erano in possesso di quantitativi di TLE superiori ai 15 kg per passeggero e sono state deferite all'Autorità giudiziaria per il reato di contrabbando. Le altre quattro, fermo restando il sequestro del prodotto, sono state sanzionate amministrativamente. Due ulteriori passeggeri non sono stati identificati, non avendo ritirato i bagagli. Per questi ultimi si è proceduto con la denuncia all'A.G. a carico di ignoti e il sequestro penale delle stecche.

L'azione di contrasto è finalizzata a impedire il commercio delle sigarette "illicit white", che non possono essere vendute in Italia o all'interno dell'Unione europea in quanto non conformi ai parametri previsti dalla normativa unionale. L'attività dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di finanza si inserisce nel più ampio rapporto di collaborazione tra le due Amministrazioni, cristallizzato dal protocollo di intesa siglato a livello centrale e da ultimo rinnovato in data 28 maggio scorso.