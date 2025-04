Tragico incidente nella notte a Calcinate: giovane di 29 anni muore in uno schianto frontale

Bergamo – Un giovane di 29 anni è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile a Calcinate, in provincia di Bergamo. Il ragazzo, di origini romene e residente nel Bresciano, era alla guida della sua Fiat Bravo lungo la ex statale 573, la provinciale che collega Calcinate a Mornico.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri della Compagnia di Bergamo, il giovane stava procedendo in direzione Mornico quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo. L’auto è finita sulla corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un mezzo pesante guidato da un uomo di 56 anni.

I soccorsi

L’impatto è stato particolarmente violento: quando i soccorritori sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, morto sul colpo. L’autotrasportatore ha riportato ferite lievi.

Le indagini

Le indagini per chiarire le dinamiche precise dell’incidente sono ancora in corso. Al momento non è noto se siano coinvolti altri fattori come l’alta velocità, la stanchezza o condizioni stradali particolari. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati.