Doppio dramma sul Lario: un morto in mountain-bike, grave un motociclista

Caglio, 27 aprile 2025 – Un uomo di 65 anni ha perso la vita ieri pomeriggio mentre percorreva su una mountainbike un sentiero nel territorio comunale di Caglio, nel Triangolo Lariano.

Nella caduta, avvenuta per cause ancora da chiarire, il ciclista ha riportato traumi molto gravi. Per soccorrerlo è stato inviato l’elicottero del 118. Era in condizioni disperate. Sul posto gli uomini del soccorso alpino e i carabinieri. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna ma è sopravvissuto solo poche ore.

Nella mattinata di ieri un altro incidente grave si è verificato sulle strade dell’Altolario, a Porlezza, dove marito e moglie sono caduti in moto. Il mezzo fuori controllo è finito contro un’auto in sosta. L’impatto ha sbalzato in aria marito e moglie. La caduta sull’asfalto è stata violenta e il conducente di cinquant’anni è ricoverato all’ospedale di Varese in condizioni disperate. La moglie è meno grave all’ospedale Sant’Anna.

A Porlezza

Il viaggio era iniziato ieri mattina da Cinisello Balsamo dove i due vivono. Direzione Altolago comasco e un giro sulle strade che portano verso la Svizzera. Da Como, dopo aver percorso la Statale Regina fino a Menaggio, per osservare gli scorci più belli del ramo comasco del lago, hanno deviato verso Porlezza.

In via Osteno, all’altezza del civico 16, all’improvviso è avvenuto l’incidente. La moto si è scontrata con un’auto parcheggiata a lato della strada e il volo è stato tremendo. Le condizioni del conducente cinquantenne sono apparse subito molto gravi.

È stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Circolo di Varese in codice rosso. La moglie, 52 anni, che viaggiava come passeggera, è stata ricoverata al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo.