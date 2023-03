Inchiesta Covid: un esame in ospedale, poi la famiglia decimata e il corpo che svanisce

Terapia intensiva ospedale

Bergamo - Esposti alla Procura di Bergamo. Richieste di giustizia per un familiare perduto ma anche testimonianze drammatiche, dolorosissime, di chi ha avuto la vita attraversata e segnata per sempre dal Covid. Racconti come quello di Annamaria, a cui non è stata risparmiata nessuna delle prove legate alla pandemia: il virus pesantemente contratto dal marito all’ospedale di Alzano Lombardo e trasmesso in famiglia, la morte del padre, quel rimanere per molti giorni senza notizie della salma, altre morti fra i parenti, le domande che tormentano lei come tanti sull’affrettata riapertura del pronto soccorso di Alzano e la "zona rossa" mai scattata a blindare la Valseriana. Il 18 febbraio del 2020 il marito di Annamaria è all’ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano per un Ecocolordoppler. Sei giorni dopo i coniugi si ammalano di un’influenza "strana", oltre alla febbre una spossatezza mai provata e nausea. La donna guarisce in una settimana, il marito non migliora. Il 3 marzo anche il padre di Annamaria, un uomo che porta gagliardamente le sue 88 primavere, si ammala della stessa "influenza". Un rapido peggioramento il 10 marzo. L’anziano muore in serata nella sua abitazione. Le pompe funebri sono al collasso. Due interpellate rispondono di essere in quarantena per...