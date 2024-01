Il piano di Lidl Italia oltre 150 contratti

Lidl Italia, catena della grande distribuzione organizzata con oltre 730 punti vendita e una squadra di più di 21.000 collaboratori, ha avviato le selezioni per l’assunzione di oltre 150 persone da inserire per

i progetti di espansione della direzione regionale

di Biandrate, in particolare nelle province di Varese, Como, hinterland di Milano e Verbania. Nello specifico, i supermercati cercano store manager, assistant store manager, addetti alle vendite e operatori di filiale.

Lo store manager è responsabile della gestione economica e commerciale del punto vendita

e del coordinamento di un team di circa 20 risorse.

Tra le mansioni dell’assistant store manager rientrano

il supporto a tutte le attività manageriali dello store manager, come ad esempio la gestione del personale

e dell’assortimento. L’addetto vendite, invece, lavorerà a contatto con la clientela attraverso attività di cassa, rifornimento merce e assistenza clienti. Tra i profili richiesti c’è anche l’apprendista addetto vendite che seguirà un corso di formazione, svolgendo differenti attività grazie al sostegno dei colleghi. Infine, l’operatore di filiale si occuperà delle operazioni

di pulizia e rifornimento scaffali garantendo un supporto fondamentale alle attività quotidiane all’interno del punto vendita. I recruiting day si terranno dalle ore 9 alle 17 e saranno suddivisi in più giornate, a seconda del punto vendita di riferimento.

Il 13 marzo e il 18 aprile sarà la volta di Como, dove

si cerca per i Lidl presenti in città e in provincia,

in particolare a ,Cernobbio, Fino Mornasco e Cantù.

Il 12 aprile, invece, toccherà a Legnano, Busto Arsizio, Samarate, Gallarate e Gorla Minore. Le candidature devono essere inoltrate entro una settimana prima tramite il sito lavoro.lidl.it. Lidl contatterà i profili maggiormente in linea con le posizioni ricercate.