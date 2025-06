Diventa una furia sull’aereo. Sedato a fatica e arrestato

Era sul volo notturno Londra-Orio al Serio. Talmente ubriaco da scatenare il caos a bordo, importunando le viaggiatrici che erano sedute accanto a lui e il personale della Ryanair intervenuto per controllare la situazione. Ma è stato impossibile, visto lo stato di alterazione del giovane, 24 anni, brasiliano incensurato residente a Vigasio, in provincia di Verona. Lui è stato arrestato e due agenti della polizia di Stato, in servizio all’aeroporto bergamasco e intervenuti per accertare cosa stesse accadendo sono finiti in ospedale per essere medicati: uno ha avuto quattro settimane di prognosi per fratture al naso e al gomito, il collega dieci giorni e una fasciatura al polso. Ci sono volute due dosi di calmante somministrate dal medico per placare la delirante violenza del ventiquattrenne.

Ieri mattina il giovane è stato processato per direttissima per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni. Davanti al giudice Nava l’imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’accusa aveva chiesto la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Vigasio, il paese dove risiede; mentre la difesa, con in aula l’avvocato Pelillo (ma il giovane è assistito dall’avvocato Lugoboni di Verona), nessuna misura o comunque una meno afflittiva. Convalidato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, la giudice ha disposto l’obbligo di firma dai carabinieri due volte la settimana. L’imputato è stato anche denunciato per danneggiamento. F.D.