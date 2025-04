Ladro seriale in aeroporto. Arrestato

Aveva messo a segno tutta una serie di furti nelle aree esterne e nei parcheggi dell’aeroporto di Orio al Serio. A mettere fine alla sua attività illecita ci ha pensato la polizia che venerdì ha arrestato un cittadino italiano. L’uomo, già destinatario di un’altra misura cautelare, è accusato di aver commesso numerosi furti nell’ambito dello scalo Caravaggio. L’attività è stata condotta dalla polizia di frontiera di Orio al Serio e coordinata dalla procura. Tutta l’indagine è frutto di un’accurata ricostruzione dei furti accertati e denunciati negli ultimi tempi in aeroporto e che hanno riguardato prevaletemene passeggeri in transito che avevano lamentato di aver subito dei furti. Nella prima mattinata di venerdì, i poliziotti hanno rintracciato l’autore dei colpi. Successivamente l’uomo è stato portato in carcere a Bergamo.

Francesco Donadoni