Taglia le capote delle auto nel parcheggio dell’aeroporto di Orio al Serio: immortalata dalle telecamere e arrestata

Bergamo, 5 giugno 2025 – Danneggiava le auto in sosta nel parcheggio dell’aeroporto di Orio al Serio: arrestata in flagranza di reato.

L’operazione - coordinata dall’Ufficio di Polizia di Frontiera di Orio al Serio - è il risultato di un’accurata ricostruzione delle attività predatorie denunciate dai proprietari dei veicoli lasciati in sosta nei parcheggi dell’aeroporto. Negli ultimi tempi si era infatti registrato un preoccupante incremento dei danneggiamenti delle vetture, caratterizzati dal taglio delle capote, con ingenti danni. Per questo motivo erano stati rafforzati i controlli nelle aree esterne dell’aeroporto, predisponendo un discreto servizio di osservazione di tutti i parcheggi e installando delle telecamere di videosorveglianza.

È stato così possibile identificare la probabile responsabile dei vandalismi, una donna già nota agli agenti dell’Ufficio di Frontiera, ripresa dalle telecamere mentre tagliava la parte superiore del tetto in tela di una cabriolet. Il personale operante è intervenuto prontamente, rintracciando la donna che nel frattempo era riuscita a danneggiare una seconda autovettura. La donna è stata arrestata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, nella mattina del 4 giugno, ha convalidato l’arresto con obbligo di dimora in Bergamo.