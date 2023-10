Bergamo, escursionista di 40 anni disperso sulla Presolana

Bergamo – Sono ore di apprensione in provincia di Bergamo, in zona Castione, per la scomparsa di un escursionista che manca all’appello da ieri. L’uomo, un 40enne, era uscito di casa ieri mattina per un’escursione al Passo della Presolana ma non ha più fatto ritorno a casa e la famiglia ha allertato i soccorsi. Da ieri sera la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino è impegnata nelle ricerche.

Il Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico sta operando con una ventina di tecnici, insieme con il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco. Nelle ore notturne, l’elicottero di Brescia di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha effettuato dei sorvoli, con un tecnico del Cnsas. Da stamattina sono presenti anche l’elicottero della Gdf, con a bordo il dispositivo IMSI Catcher per rintracciare il segnale telefonico e l’elicottero dei Vvf. Le zone battute sono quelle del versante sud e della cima orientale della Presolana.

Notizia in aggiornamento