Un ragazzo di 17 anni non rientra a casa dopo l’escursione a Pizzo Porola: scattano le ricerche

Clusone (Bergamo) – Un ragazzo di 17 anni oggi, 1 ottobre, non è rientrato a casa dopo un’escursione a Pizzo Porola, sopra Valbondione. Dopo l’allarme dato dai familiari, intorno alle 15 sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i Saf della centrale di Bergamo per cercare il ragazzo. Sul posto anche i carabinieri e il soccorso alpino. L’intervento è ancora in corso.

I soccorritori giunti sul posto per le ricerche del ragazzo

Notizia in aggiornamento