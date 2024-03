Bergamo ricorda le vittime del Covid. Cerimonia al cimitero monumentale

È in corso a Bergamo la commemorazione in memoria delle vittime del Covid nel giorno in cui se ne celebra la Giornata nazionale ricordando quando, nel 2020, i camion dell'Esercito stipati di bare attraversarono la città lombarda.

Bertolaso, Locatelli, Gentiloni e Gori

La cerimonia

La cerimonia si è aperta intorno alle 11 al Cimitero Monumentale con l'intervento del sindaco Giorgio Gori, a cui seguiranno, tra gli altri, quelli dell'assessore regionale lombardo al Welfare, Guido Bertolaso, del Commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, e del presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli.

Giorgio Gori

"Onoreremo fino in fondo la memoria dei bergamaschi e degli italiani che sono caduti a causa della pandemia se e quando riaffermeremo, con i fatti, il valore insostituibile della salute pubblica e del Servizio sanitario nazionale”.