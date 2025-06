“Anche mio figlio alla maturità. Spero non scelga la mia traccia”: la confessione del filosofo Pievani (tra i temi d’esame)

Bergamo – C’è qualcosa surreale nel sedersi all’esame di maturità e trovare, tra gli argomenti delle tracce d’esame, il pensiero filosofico del proprio padre. A rilevare il curioso caso è stato il filosofo evoluzionista bergamasco Telmo Pievani: “Tra i banchi oggi c’è anche mio figlio, speriamo non mi scelga”, ha detto quando ha scoperto del tema d’esame posto dinnanzi al mezzo milione di studenti italiani che si confronta con la prima prova.

Si tratta della traccia di testo argomentativo di tipologia B: “Un quarto d’era (geologica) di celebrità”, pubblicato sulla rivista trimestrale “Sotto il Vulcano” che riflette sull’impatto ambientale della nostra civiltà e sulla cementificazione del territorio. Immaginate la scena: vostro padre diventa improvvisamente materiale d’esame proprio il giorno in cui vi giocate il diploma.

Telmo è nato a Gazzaniga nel 1970, è professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova, dove ricopre la prima cattedra italiana di Filosofia delle Scienze Biologiche. Un curriculum che spazia dall’American Museum of Natural History di New York alle collaborazioni con testate come La Stampa e Corriere della Sera. È l’evoluzionista che sa parlare a tutti, quello che riesce a spiegare Darwin senza annoiare.

La traccia scelta dal Ministero non è casuale. La sua scrittura, che unisce rigore e divulgazione, riflessione filosofica e sensibilità ambientale, si presta bene a una prova che chiede agli studenti di riflettere sui grandi temi del presente. Il brano invita a riflettere sul peso dell’impatto umano sul pianeta, tema quanto mai attuale per i nati ai tempi della crisi climatica.

E il figlio cosa ha scelto? Per ora non si sa, ma Pievani senior confessa di essere curioso: “Credo che piuttosto opterà per il tema di attualità, ma sarei molto curioso di leggere gli scritti degli altri ragazzi: mi piacerebbe se qualcuno di loro me li mandasse. Mi piacerebbe vedere il punto di vista dei nativi della crisi climatica. Quando giro per le scuole vengono fuori sempre degli spunti interessanti", conclude il saggista”. Chissà se stasera, a casa Pievani, gli unici argomenti esclusi dalla conversazione saranno proprio la geologia e la cementificazione.