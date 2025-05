Bergamo, 20 maggio 2025 – All’improvviso, senza nessun motivo, ha aggredito una ragazza stringendole il collo con il laccio della sua felpa. Stava per strangolarla e solo l’intervento di alcuni passanti ha contribuito a evitare il peggio. È successo ieri mattina a Bergamo, in via Bonomelli, non distante dalla stazione ferroviaria. Qui una donna italiana di 35 anni, senza fissa dimora, che poi è stata arrestata e stamattina è stata processata per direttissima, ha tentato di strangolare, senza alcun motivo, una studentessa universitaria di 22 anni che ha incontrato per strada.

La vittima, colta di sorpresa, non ha avuto il tempo di divincolarsi né di chiedere aiuto perché il laccio le impediva di respirare. È tuttavia riuscita ad avere la prontezza di buttarsi dal marciapiede alla strada, attirando così l'attenzione degli automobilisti. Alcuni passanti si sono così fermati per aiutarla, mentre la trentacinquenne è scappata, venendo rintracciata poco dopo dai carabinieri. Immediati anche i soccorsi: la ventiduenne è stata trasferita all'ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo, dove è stata medicata: le sue condizioni non sono gravi, nonostante il forte choc subìto. Per lei una prognosi di sette giorni.

Nel frattempo è emerso che già a febbraio e il 16 maggio scorso si erano verificati due fatti analoghi a Bergamo: probabilmente l'autrice, finora mai rintracciata, era la stessa donna. La trentacinquenne è stata processata oggi per lesioni aggravate: arresto convalidato e la donna, senza fissa dimora, è stata portata in carcere. Disposta per lei una visita medica psichiatrica.